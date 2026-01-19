Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei

19-01-2026 | 07:20
Cadere pe bursa
Pieţele financiare internaţionale devin volatile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat cu tarife suplimentare împotriva unor state europene în contextul disputei privind Groenlanda.

Ioana Andreescu

Liderul de la Casa Albă a declarat că, începând cu 1 februarie, va introduce tarife de 10% asupra importurilor din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Olanda, Finlanda şi Marea Britanie, iar nivelul acestora ar putea creşte la 25% de la 1 iunie, în absenţa unui acord.

Economiştii avertizează că tensiunile comerciale ar putea readuce presiuni asupra pieţelor, după o perioadă relativ calmă în a doua jumătate a anului trecut.

Pieţele şi investitorii, din nou sub presiune

Holger Schmieding, economist-şef al Berenberg, a afirmat că „speranţele că situaţia tarifelor s-a calmat pentru acest an au fost spulberate” şi că investitorii „se regăsesc în aceeaşi situaţie ca primăvara trecută”, când măsurile impuse brusc au provocat reacţii puternice în pieţe.

Totuşi, analiştii se aşteaptă ca impactul imediat asupra burselor europene să fie mai redus decât reacţia amplă din 2025, în condiţiile în care investitorii au devenit mai rezistenţi la şocurile geopolitice.

trump
Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”

Euro ar putea resimţi o presiune suplimentară la începutul sesiunii de tranzacţionare asiatice, după ce a încheiat săptămâna la aproximativ 1,16 dolari pe unitate, aproape de cele mai scăzute niveluri din noiembrie. În acelaşi timp, impactul asupra dolarului rămâne incert, având în vedere statutul său de activ de refugiu, dar şi faptul că Washingtonul se află în centrul noilor tensiuni.

Apetitul pentru active de refugiu rămâne ridicat

În Europa, principalele burse se aflau aproape de maxime istorice înaintea anunţului, indicii DAX şi FTSE marcând creşteri de peste 3% de la începutul anului, peste ritmul S&P 500. În schimb, acţiunile din sectorul apărării continuă să fie printre cele mai dinamice, înregistrând un avans de aproape 15%, pe fondul intensificării temerilor geopolitice.

Disputa privind Groenlanda se adaugă altor puncte fierbinţi, precum posibilele intervenţii ale SUA în Iran sau dezbaterea privind independenţa Rezervei Federale, după ce administraţia Trump a ameninţat cu o anchetă penală la adresa preşedintelui Fed, Jerome Powell.

În acest climat, preţul aurului se menţine aproape de maxime istorice, pe fondul creşterii cererii pentru active de refugiu.

Un sondaj recent al Forumului Economic Mondial indică „confruntarea economică între naţiuni” drept principalul risc perceput pentru 2026, depăşind chiar riscul de conflict armat. Analiştii atrag atenţia că, deşi investitorii s-au obişnuit cu un climat geopolitic tensionat, şocurile repetate pot amplifica incertitudinea.

„Sentimentul investitorilor s-a dovedit remarcabil de rezistent în faţa unor evoluţii greu de imaginat, pe fondul credinţei că Trump nu va pune în aplicare toate anunţurile sale şi a percepţiei că multe dintre acestea nu modifică fundamental preţurile activelor”, a explicat geopoliticianul Tina Fordham.

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

