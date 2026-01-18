Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei

Donald Trump pare tot mai hotărât să anexeze Groenlanda. Liderul american a anunțat că, de luna viitoare, va impune taxe vamale suplimentare, de 10%, pentru opt țări europene care s-au opus planului său privind insula arctică.

Premierul Marii Britanii consideră măsura „complet greșită”, iar președintele francez, Emmanuel Macron, denunță presiunile ca fiind „inacceptabile”. La Bruxelles, mai mulți ambasadori europeni se întâlnesc astăzi, de urgență, pentru a discuta noile evoluții. „Groenlanda nu este de vânzare”, au scandat ieri zeci de mii de protestatari.

Într-o postare aproape interminabilă pe rețeaua lui de comunicare, Donald Trump a scris că – citez – „este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi” și a susținut că „pacea mondială este în joc”.

În plus, a acuzat țările europene că nu „joacă corect” în ceea ce privește Groenlanda.

Drept urmare, de la 1 februarie, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos și Finlanda vor fi supuse unei taxe vamale de 10 procente pentru toate bunurile trimise către Statele Unite.

Iar de la 1 iunie, acest tarif va fi majorat la 25 la sută. Se va întâmpla până în momentul în care se va ajunge la un acord pentru cumpărarea completă și totală a Groenlandei, a precizat liderul american.

David Blevins, Sky News: „În contextul NATO, vorbim de o situație nemaiîntâlnită, să ameninți că impui tarife vamale unora dintre cei mai apropiați aliați, dar președintele Trump a fost vizibil deranjat de mai multe aspecte, printre care și faptul că miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei au venit săptămâna aceasta la Washington și nu au cedat presiunilor.”

În timp ce Donald Trump făcea noile declarații, în Groenlanda și Danemarca, mii de oameni protestau față de amenințările sale de anexare.

Protestatari: „Donald, noi nu vrem să fim americani. Noi suntem groenlandezi și vrem să trăim într-o lume democratică și sperăm că americanii ne vor sprijini.”

Reporter: Care este mesajul dvs. pentru președintele american Donald Trump?

Protestatari: „Nu suntem de vânzare!”

Sondajele de opinie arată că 85% dintre locuitorii Groenlandei se opun acestei inițiative.

Emma Burrows, The Associated Press: „Suntem la bordul unei nave militare daneze care patrulează coasta Groenlandei, căutând activități suspecte – inclusiv nave străine. Președintele Donald Trump a sugerat că apele din jurul Groenlandei sunt pline de nave rusești și chinezești, însă am vorbit cu numeroase persoane de aici, care spun că nu le-au văzut niciodată, precum și cu experți și oficiali care spun că această afirmație este falsă.”

Reporter: „Ați văzut pe aici nave chinezești și rusești?”

General maior Soren Andersen, Comandamentul Arctic Reunit: „Nu. Vedem nave chinezești și rusești în Oceanul Arctic. Am fost comandant aici timp de doi ani și jumătate și nu am văzut niciuna”.

Reporter: „Cum va arăta succesul acestei misiuni? O misiune de lungă durată care să proiecteze securitate…”

General maior Soren Andersen, Comandamentul Arctic Reunit: „Ca Rusia să stea departe. Facem asta împreună cu SUA, cu Canada și toți aliații NATO. Și aceasta este, de fapt, misiunea de aici. Dar, din punctul meu de vedere, nu există nicio amenințare imediată pentru Groenlanda”.

Trump a declarat că deținerea insulei este vitală pentru securitatea Statelor Unite.

Washingtonul va obține teritoriul „pe cale ușoară” sau „pe cale grea” – o referire aparentă la cumpărarea Groenlandei sau la ocuparea prin forță.

