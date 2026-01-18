Un rapper iranian povestește scenele de groază văzute în Iran: cadavre lăsate pe străzi, ca să-i sperie pe protestatari

Un rapper iranian care a participat la protestele din țară a spus că a văzut ”un masacru pe străzi”, sugerând că forțe străine au fost aduse pentru a înăbuși protestele.

Meraj Tehrani, care locuiește în Marea Britanie, a declarat pentru Sky News că s-a întors în Iran pentru afaceri, la începutul lunii ianuarie, în timp ce protestele izbucneau în toată țara.

Inițial, provocate de economia în declin a țării, demonstrațiile au crescut până la nivelul de proteste față de regimul aflat la putere, ducând la violențe în stradă.

Sâmbătă, liderul suprem al Iranului, Ali Khameni, a recunoscut că „câteva mii de oameni” au fost uciși în timpul protestelor.

AFP

În ultimele informații, grupul Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, a transmis că a verificat 3.090 de decese, dintre care 2.885 de protestatari, în urma demonstrațiilor și a represiunii ulterioare.

Tehrani a declarat pentru Sky News: „La început, cred că guvernul nu a crezut că vor ieși atât de mulți oameni, au fost surprinși”.

El a spus că internetul s-a blocat rapid după ce „milioane” de oameni au ieșit în stradă. Muzicianul afirmă că oameni din toate categoriile sociale cer schimbări, descriind țara ca fiind într-o transformare completă.

„Nu am mai văzut niciodată o astfel de stare de spirit în Iran”, a spus el. „Toată lumea era unită, toată lumea spera că «acum este momentul». Toată lumea scanda împreună pentru prima dată.”

El a spus că a văzut cum autoritățile foloseau gloanțe neletale și gaze lacrimogene, dar a afirmat că violențele s-au intensificat ulterior.

IMAGO

„Vineri seara [9 ianuarie] a început cea mai mare parte a crimelor”, a spus Tehrani.

El a afirmat că totul a devenit foarte grav când a intervenit Garda Revoluționară și că s-a ajuns la „un masacru pe străzi”.

El spune că a văzut o înregistrare video cu „gloanțe care împușcau și ucideau oameni” și că victimele erau „lăsate pe stradă pentru ca ceilalți să le vadă, astfel încât să intre în panică și să se sperie, și să fie o lecție pentru ei: «Tu ești următorul dacă ieși pe stradă»... Dacă ieși și demonstrezi din nou, vei ajunge ca acest bărbat, această doamnă, această femeie, acest copil”.

Muzicianul a mai spus că „mitralierele” au fost folosite pentru a trage la întâmplare asupra protestatarilor.

Getty

Tehrani a declarat că, în opinia sa, forțele străine – inclusiv miliția irakiană, Forțele de Mobilizare Populară din Irak – au fost aduse de regim pentru a opri protestele.

El a spus: „De aceea știu să lupte, [trăgând în] cap și piept, cap și piept”.

El i-a descris pe gardienii care au comis crimele ca fiind „diferiti” de gardienii obișnuiți. „Viața unei persoane contează în orice națiune, iar mii de oameni au fost uciși într-un mod foarte agresiv”., a declarat iranianul.

Descriind zilele regimului ca fiind numărate, poate „mai puțin de două luni”, el a spus că Iranul se simte dezamăgit de comunitatea internațională, întrebând: „Unde este Uniunea Europeană? Unde este Keir Starmer? Nu l-am văzut niciodată făcând vreo declarație”.

În ceea ce privește cei care au ieșit să protesteze după declarația de sprijin a președintelui american Donald Trump de marți, el a spus că iranienii s-au simțit „puțin dezamăgiți, dar avem speranță”.

Agerpres

Tehrani a spus că a primit mesaje amenințătoare pe rețelele de socializare și a afirmat că nu se va întoarce în Iran, adăugând: „Dacă mă întorc, mă vor prinde și mă vor spânzura”.

