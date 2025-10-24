Ce cadouri și-au făcut regele Charles și Papa Leon la slujba de reconciliere a celor două biserici. Confratele regal și papal

Regele Charles s-a rugat alături de Papa Leon în Capela Sixtină, la aproape 500 de ani de la despărțirea Bisericii Anglicane de Roma.

Suveranul britanic este liderul suprem al Bisericii Angliei - dar și un susținător fervent al dialogului între diferitele confesiuni creștine.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla s-au rugat alături de Papa Leon al IV-lea în Capela Sixtină, pentru a arăta unitatea valorilor creștine, dincolo de diferențele dintre confesiuni. Rugăciunea lor a fost dedicată păcii în lume, protejării mediului și sprijinului pentru cei aflați în suferință.

Nicole Winfield, The Associated Press: „Este pentru prima dată, în aproximativ 500 de ani, când un monarh britanic și un papă se roagă împreună.”

Ultimul monarh englez care s-a rugat în prezența unui papă a fost regele Henric al VIII-lea, înainte de a rupe Biserica Angliei de Biserica Catolică, în anul 1534. Surse apropiate Vaticanului notează că discuțiile private dintre rege și papă, care au precedat rugăciunea, au vizat și teme de cooperare între cele două biserici, dar și provocările morale ale lumii contemporane.

Nicole Winfield, The Associated Press: „Totuși, este o perioadă dificilă pentru familia regală britanică. Aceasta se confruntă cu urmările scandalului sexual Epstein și cu legăturile prințului Andrew cu infractorul condamnat. Este, de asemenea, un moment dificil pentru întreaga comunitate anglicană, amenințată de o posibilă schismă după numirea primei femei în funcția de arhiepiscop de Canterbury.”

La final, Monarhul britanic i-a oferit Suveranului Pontif o fotografie și o icoană a Sfântului Edward Confesorul - unul dintre cei mai cunoscuți regi englezi canonizați.

Iar Papa i-a dăruit regelui un mozaic înfățișându-l pe Hristos Pantocrator, simbol central al Bisericii Catolice.

Cei doi au făcut schimb și de titluri onorifice. Regele Charles, în calitatea sa de șef al Bisericii Anglicane, a acceptat, de la Papă Leon, titlul de „Confrate Regal”, iar Suveranul Pontif a fost numit „Confrate.. Papal”.

