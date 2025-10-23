Imagini istorice din Capela Sixtină. Regele Charles și Papa Leon s-au rugat împreună pentru prima dată

Stiri externe
23-10-2025 | 15:56
Imagini istorice din Capela Sixtină
Getty

Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină — prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la ruptura din 1534, când Henric al VIII-lea a despărţit Anglia de Roma.

autor
Ioana Andreescu

Imnuri în latină şi rugăciuni în engleză au răsunat în capela unde acum şase luni Leon a fost ales ca primul papă american. Charles, conducătorul Bisericii Anglicane, a stat lângă papă, la altar, în timp ce slujba a fost condusă împreună cu arhiepiscopul anglican Stephen Cottrell şi cu Corul Capelei Sixtine, alături de două coruri regale.

Deşi monarhul britanic s-a întâlnit cu ultimii trei papi, nu a mai existat până acum un moment oficial de rugăciune comună.

Regele şi regina Camilla se află într-o vizită de stat la Vatican, marcând apropierea celor două Biserici la aproape cinci secole de la despărţirea lor.

„Vindecarea istoriei”

„Există un sentiment puternic că acest moment oferă un fel de vindecare a istoriei”, a declarat pentru Reuters reverendul James Hawkey. „Arată cât de departe au ajuns bisericile noastre în ultimii 60 de ani de dialog.”

Citește și
Regele Charles Camilla
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita

Cottrell, arhiepiscopul anglican de York, a participat în locul lui Sarah Mullally – desemnată recent prima femeie ce va deveni arhiepiscop de Canterbury, funcţie ce o va prelua anul viitor.

Onoruri reciproce şi simboluri ecumenice

După audienţa privată de dimineaţă, Charles urma să viziteze Bazilica Sfântul Paul, unde va primi un scaun special rezervat pe viitor exclusiv monarhilor britanici, inscripţionat cu motto-ul „Ut unum sint”. Buckingham a anunţat în paralel două onoruri britanice pentru papa Leon: titlul de „Confrater papal” al Capelei St. George de la Windsor şi Ordinul Bath în rang de Cavaler cu Mare Cruce.

Protest al studenților de la Universitatea Transilvania din Brașov. Li se cere prezență obligatorie, dar nu au loc în săli

Sursa: News.ro

Etichete: intalnire, vatican, rugaciune, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, Papa Leon ,

Dată publicare: 23-10-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns la Vatican într-o vizită istorică și se vor ruga alături de Papa Leon. FOTO
Stiri externe
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns la Vatican într-o vizită istorică și se vor ruga alături de Papa Leon. FOTO

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns miercuri seară la Roma, pentru o vizită de stat istorică la Vatican, unde se vor întâlni cu Suveranul Pontif, Papa Leon.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita
Stiri externe
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita

Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat, sâmbătă, Palatul Buckingham.

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare
Stiri externe
Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”

Premierul Ilie Bolojan a făcut joi precizări referitoare la parcursul său educațional, după ce au apărut informații în spațiul public legate de studiile sale.

Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei
Stiri actuale
Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28