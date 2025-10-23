Imagini istorice din Capela Sixtină. Regele Charles și Papa Leon s-au rugat împreună pentru prima dată

Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină — prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la ruptura din 1534, când Henric al VIII-lea a despărţit Anglia de Roma.

Imnuri în latină şi rugăciuni în engleză au răsunat în capela unde acum şase luni Leon a fost ales ca primul papă american. Charles, conducătorul Bisericii Anglicane, a stat lângă papă, la altar, în timp ce slujba a fost condusă împreună cu arhiepiscopul anglican Stephen Cottrell şi cu Corul Capelei Sixtine, alături de două coruri regale.

Deşi monarhul britanic s-a întâlnit cu ultimii trei papi, nu a mai existat până acum un moment oficial de rugăciune comună.

Regele şi regina Camilla se află într-o vizită de stat la Vatican, marcând apropierea celor două Biserici la aproape cinci secole de la despărţirea lor.

„Vindecarea istoriei”

„Există un sentiment puternic că acest moment oferă un fel de vindecare a istoriei”, a declarat pentru Reuters reverendul James Hawkey. „Arată cât de departe au ajuns bisericile noastre în ultimii 60 de ani de dialog.”

Cottrell, arhiepiscopul anglican de York, a participat în locul lui Sarah Mullally – desemnată recent prima femeie ce va deveni arhiepiscop de Canterbury, funcţie ce o va prelua anul viitor.

Onoruri reciproce şi simboluri ecumenice

După audienţa privată de dimineaţă, Charles urma să viziteze Bazilica Sfântul Paul, unde va primi un scaun special rezervat pe viitor exclusiv monarhilor britanici, inscripţionat cu motto-ul „Ut unum sint”. Buckingham a anunţat în paralel două onoruri britanice pentru papa Leon: titlul de „Confrater papal” al Capelei St. George de la Windsor şi Ordinul Bath în rang de Cavaler cu Mare Cruce.

