Prințul William, declarații emoționante în cel mai recent interviu: „Viața ne pune la încercare”

Stiri Mondene
03-10-2025 | 10:51
printul William
Foto: Getty Images

Prinţul William a afirmat că protejarea familiei a fost pentru el o prioritate atunci când soţia lui, Kate, şi tatăl, regele Charles, s-au îmbolnăvit, mărturisind totodată că va încerca să modernizeze monarhia, informează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Într-un dialog cu Eugene Levy, în cadrul unei emisiuni de călătorii pe care o realizează actorul canadian, moştenitorul tronului britanic a spus că s-a simţit uneori ''copleşit'' de problemele de familie şi că şi-a luat angajamentul să-şi protejeze copiii de intruziunea excesivă a mass media.

„Îngrijorarea sau stresul legate de probleme de familie mă copleşesc destul de mult'', a declarat prinţul, în vârstă de 43 de ani, în dialogul cu vedeta serialului ''Schitt's Creek''.

„Când e vorba despre lucruri care au legătură cu familia, atunci mă simt puţin copleşit - şi cred că majoritatea oamenilor se simt aşa - pentru că e ceva mai personal''.

Anul trecut, atât Kate, cât şi regele, acum în vârstă de 76 de ani, au început un tratament împotriva cancerului. Deşi soţia lui se află acum în remisiune, William a spus că a fost cel mai dificil an din viaţa lui.

Citește și
Prinţul William şi Kate Middleton
Prințul William, confesiuni despre anul 2024: „A fost cel mai greu an din viața mea. Se spune că viața ne pune la încercare”

„Viaţa ne pune la încercare'', a spus el. ''Poate fi plină de provocări în anumite momente, iar faptul că le putem depăşi, ne face să fim ceea ce suntem. Sunt foarte mândru de soţia mea şi de tatăl meu pentru felul în care au făcut faţă situaţiei anul trecut. Copiii mei s-au descurcat şi ei excelent''.

William a făcut aceste destăinuiri în timp ce i-a arătat actorului Castelul Windsor, reşedinţa regală situată la vest de Londra, unde regele Charles l-a primit de preşedintele american Donald Trump luna trecută. William l-a dus pe Levy şi la un pub local.

Discuţia a inclus şi momente destinse

Discuţia a inclus şi momente destinse - prinţul a spus că a fost un mare fan al seriei de filme de comedie ''American Pie'' -, dar William a vorbit şi despre viaţa ca membru al familiei regale şi despre viziunea sa pentru viitor.

A vorbit despre mediatizarea intensă a destrămării căsătoriei dintre tatăl şi mama lui, regretata prinţesa Diana, spunând că media a fost prezentă ''în tot, efectiv peste tot''.

„Am promis că răul pe care acest lucru îl poate aduce vieţii unei familii nu îmi va afecta niciodată familia'', a spus el. ''Aşa că stabilesc o poziţie foarte fermă în legătură cu limita până la care pot merge lucrurile, iar cei care o încalcă, voi lupta împotriva lor'', a spus prinţul.

William a mai afirmat că nu s-a gândit foarte mult la faptul de a deveni rege, dar a recunoscut că intenţionează să îndeplinească acest rol într-un mod diferit.

„Cred că pot afirma că schimbarea se află pe agenda mea. Schimbarea în bine'', a spus el. ''E partea care mă entuziasmează, ideea de a aduce o schimbare. Nu o schimbare radicală, ci schimbări care cred eu că trebuie să aibă loc''.

Vreme severă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Sursa: Agerpres

Etichete: William prinț de Wales, declaratii,

Dată publicare: 03-10-2025 10:51

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Prințul William l-a numit cavaler pe Gary Oldman la Castelul Windsor. FOTO
Stiri Mondene
Prințul William l-a numit cavaler pe Gary Oldman la Castelul Windsor. FOTO

Unul dintre cei mai iubiţi actori britanici, Gary Oldman, a fost făcut cavaler de prințul William.

Prințul William, confesiuni despre anul 2024: „A fost cel mai greu an din viața mea. Se spune că viața ne pune la încercare”
Stiri Mondene
Prințul William, confesiuni despre anul 2024: „A fost cel mai greu an din viața mea. Se spune că viața ne pune la încercare”

Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP.

„Căpitanul Kirk” din Star Trek, dus de urgență la spital. La 94 de ani, William Shatner a biruit cancerul și a fost în spațiu
Film / TV
„Căpitanul Kirk” din Star Trek, dus de urgență la spital. La 94 de ani, William Shatner a biruit cancerul și a fost în spațiu

Actor celebru în serialul „Star Trek”, William Shatner a fost transportat de urgență la spital după ce a suferit o urgență medicală, miercuri după-amiază.

Recomandări
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
Stiri actuale
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu.

Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
Stiri externe
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28