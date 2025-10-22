Regele Charles și Regina Camilla au ajuns la Vatican într-o vizită istorică și se vor ruga alături de Papa Leon. FOTO

22-10-2025 | 22:22
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns la Vatican
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns miercuri seară la Roma, pentru o vizită de stat istorică la Vatican, unde se vor întâlni cu Suveranul Pontif, Papa Leon.

Ioana Andreescu

Este pentru prima dată după Reforma din secolul al XVI-lea când un monarh britanic va rosti o rugăciune alături de un Papă — un gest simbolic de apropiere între Biserica Anglicană și Biserica Catolică, potrivit BBC.

Palatul Buckingham a transmis că întărirea relațiilor dintre cele două biserici reprezintă „un bastion împotriva celor care promovează conflictul, divizarea și tirania”.

Vizita are loc într-un context delicat

Vizita are loc într-un context delicat, marcat de scandalul din jurul prințului Andrew, însă Palatul speră să mute atenția asupra acestui moment considerat „istoric”.

Regele Charles Camilla
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita

Joi dimineață, Regele Charles va fi primit de Papa Leon a Vatican, după care cei doi vor participa la un serviciu religios comun în Capela Sixtină, sub celebra frescă pictată de Michelangelo — o slujbă la care vor lua parte cler catolic și anglican, precum și corurile regale și cele ale Vaticanului.

Sursa: BBC

