Regele Charles și Regina Camilla au ajuns la Vatican într-o vizită istorică și se vor ruga alături de Papa Leon. FOTO

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns miercuri seară la Roma, pentru o vizită de stat istorică la Vatican, unde se vor întâlni cu Suveranul Pontif, Papa Leon.

Este pentru prima dată după Reforma din secolul al XVI-lea când un monarh britanic va rosti o rugăciune alături de un Papă — un gest simbolic de apropiere între Biserica Anglicană și Biserica Catolică, potrivit BBC.

Palatul Buckingham a transmis că întărirea relațiilor dintre cele două biserici reprezintă „un bastion împotriva celor care promovează conflictul, divizarea și tirania”.

Vizita are loc într-un context delicat

Vizita are loc într-un context delicat, marcat de scandalul din jurul prințului Andrew, însă Palatul speră să mute atenția asupra acestui moment considerat „istoric”.

Heartfelt welcome to Their Majesties The King and The Queen, who have landed in Rome this afternoon ahead of their historic State Visit to the Holy See. Benvenuti! pic.twitter.com/nlZQAIcAvu — UK in Holy See ???????????????? (@UKinHolySee) October 22, 2025

Joi dimineață, Regele Charles va fi primit de Papa Leon a Vatican, după care cei doi vor participa la un serviciu religios comun în Capela Sixtină, sub celebra frescă pictată de Michelangelo — o slujbă la care vor lua parte cler catolic și anglican, precum și corurile regale și cele ale Vaticanului.

