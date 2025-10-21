Premieră istorica. Pentru prima dată în ultimii 500 de ani, familia regala din Marea Britanie se roagă împreună cu Papa Leon

Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună la o slujbă religioasă, o premieră de la Reforma din secolul al XVI-lea. Sunt primul monarh și primul Papă care se roagă împreună, de atunci.

Momentul istoric va avea loc în Capela Sixtină din Vatican, în timpul vizitei de stat a regelui Charles și a reginei Camilla de săptămâna viitoare. Sub faimosul tavan al capelei pictat de Michelangelo, slujba va reuni clerici și coruri atât din Biserica Romano-Catolică, cât și din Biserica Anglicană, al cărei guvernator suprem este regele, transmite BBC.

Vizita reprezintă un simbol important al reconcilierii, într-o călătorie care este și prima întâlnire între rege și papa Leon născut în Statele Unite.

Vizita de stat la Vatican a fost reprogramată după ce vizita stabilită anterior a fost amânată din cauza stării de sănătate precare a predecesorului lui Leo, Papa Francisc.

Regele și regina au avut totuși o întâlnire privată cu Papa Francisc în aprilie, cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a căsătoriei lor, una dintre ultimele întâlniri ale defunctului papă cu vizitatori de rang înalt înainte de a muri.

Vizita de stat din 22 și 23 octombrie va include o serie de întâlniri și slujbe în contextul relațiilor cordiale dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică.

Regele și regina se vor întâlni cu papa și cu înalți oficiali ai Vaticanului, fiind programată o slujbă ecumenică specială, care va reuni tradițiile catolice și anglicane, în cadrul căreia regele și papa se vor ruga împreună, arată sursa citată.

Scopul slujbei comune

Slujba din Capela Sixtină se va concentra pe protejarea naturii, în semn de recunoaștere a sprijinului entuziast al regelui pentru cauzele de mediu.

Dar scopul său va fi acela de a arăta armonia dintre cele două confesiuni religioase, corul Capelei Sixtine cântând alături de corul Capelei Sf. Gheorghe și corul Capelei Regale a Majestății Sale.

Capela din secolul al XV-lea, bogat decorată, este locul în care se întrunește conclavul cardinalilor care îl alege pe papă.

În trecut au mai avut loc întâlniri între monarhi și pontifi, inclusiv cu regretata regină Elisabeta a II-a.

Însă, potrivit Palatului Buckingham și Bisericii Anglicane, nu a mai existat un moment similar, în care un monarh britanic și un papă să se roage împreună la o slujbă religioasă comună, de la separarea lui Henric al VIII-lea de Roma, în secolul al XVI-lea.

Surse regale au subliniat semnificația istorică a acestui eveniment, regele având un angajament de lungă durată în ceea ce privește construirea de punți între religii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













