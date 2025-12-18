Cauza oficială a decesului în cazul soților Reiner. Legiștii confirmă că au fost uciși

Stiri externe
18-12-2025 | 09:00
rob reiner si soția
Getty

Rob şi Michele Reiner au murit din cauza „multor leziuni provocate de obiecte ascuţite”, potrivit noilor înregistrări ale medicului legist din comitatul Los Angeles, care menţionează cauza decesului.

autor
Lorena Mihăilă

Fiul cuplului, Nick Reiner, este acuzat că şi-a înjunghiat mortal părinţii.

Medicul legist a stabilit că moartea a fost cauzată de „omucidere”, potrivit înregistrărilor publicate miercuri, indicând că decesul lor a fost provocat de o altă persoană.

Leziunile provocate de obiecte ascuţite sunt cele cauzate de obiecte ascuţite sau cu vârf. La o conferinţă de presă marţi, procurorul districtual din Los Angeles a afirmat că Nick Reiner a folosit un cuţit pentru a-şi ucide părinţii.

Cei doi au fost găsiți morți în casă

Conform rapoartelor medicale recent publicate, renumitul regizor şi soţia sa au murit duminică, 14 decembrie – ziua în care cadavrele lor au fost descoperite şi autorităţile au fost chemate la reşedinţa cuplului din West Los Angeles.

Citește și
Michelle Obama
Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump

Fiica familiei Reiner, Romy, a trecut pe la părinţii ei în acea zi, în jurul orei 15:00, ora locală, şi le-a descoperit cadavrele, a declarat o sursă. Apoi a traversat strada până la casa ei şi i-a spus unui prieten care stătea cu ea să sune la 911, a spus sursa.

Cadavrele lor au fost găsite în dormitorul principal al casei lor, a spus poliţia.

Rapoartele medicului legist menţionează că rămăşiţele pământeşti ale soţilor Reiner sunt gata să fie predate rudelor lor.

Deşi Nick Reiner este acuzat de uciderea părinţilor săi, se ştiu puţine lucruri despre ceea ce a dus la presupusa faptă.

Nick Reiner a fost văzut certându-se cu tatăl său la o petrecere de sărbători, sâmbătă seara, la casa lui Conan O'Brien din Los Angeles, potrivit unei surse familiarizate cu incidentul.

Mama sa, Michele Singer Reiner, era şi ea prezentă, a spus sursa.

Miercuri, Nick Reiner a apărut pentru scurt timp în faţa instanţei, unde a fost stabilită data audierii preliminare pentru 7 ianuarie.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

Sursa: News.ro

Etichete: crima, regizor,

Dată publicare: 18-12-2025 09:00

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Nick Reiner, pus sub acuzare pentru uciderea părinţilor săi. Ar putea primi pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Nick Reiner, pus sub acuzare pentru uciderea părinţilor săi. Ar putea primi pedeapsa cu moartea

Procurorii din Los Angeles au emis acuzaţii de omor împotriva lui Nick Reiner în cazul morţii părinţilor său, regizorul de la Hollywood Rob Reiner şi soţia sa Michele, scrie BBC.

Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump
Stiri externe
Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump

Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.

Momentul în care Nick Reiner este reținut de Poliție pentru uciderea părinților săi. Inexplicabil, pozele au fost apoi șterse
Stiri actuale
Momentul în care Nick Reiner este reținut de Poliție pentru uciderea părinților săi. Inexplicabil, pozele au fost apoi șterse

Momentul dramatic în care Nick, fiul lui Rob Reiner, a fost arestat duminică pentru uciderea părinților săi, a fost surprins în imagini difuzate de autorități.

Donald Trump, despre moartea regizorului Rob Reiner: „A fost ucis de propria obsesie anti-Trump”
Stiri externe
Donald Trump, despre moartea regizorului Rob Reiner: „A fost ucis de propria obsesie anti-Trump”

Președintele american Donald Trump l-a atacat dur luni pe regizorul Rob Reiner, susținând că moartea acestuia ar fi fost provocată de „furia” generată de antitrumpismul său, relatează AFP.

Regizorul Rob Reiner și soția sa ar fi fost uciși de propriul fiu. Tânărul a fost arestat de polițiști
Stiri externe
Regizorul Rob Reiner și soția sa ar fi fost uciși de propriul fiu. Tânărul a fost arestat de polițiști

Fiul lui Rob Reiner a fost arestat după ce cadavrul cineastului american şi cel al soţiei acestuia au fost descoperite în reşedinţa lor din Los Angeles, a raportat luni presa din Statele Unite, informează AFP.

Recomandări
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei
Stiri Politice
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MapN.

Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție
Stiri Economice
Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia
Stiri externe
Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia

Se va discuta inclusiv despre finanțarea Ucrainei pentru următorii 2 ani, dar și despre securitatea energetică și combaterea amenințărilor rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28