Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump

Stiri externe
16-12-2025 | 15:51
Michelle Obama
Getty

Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.

autor
Ioana Andreescu

„Îi cunoşteam de foarte mulţi ani şi trebuia să ne întâlnim cu ei în seara aceea, ieri seară”, i-a spus Michelle Obama lui Kimmel, luni. „Şi am primit vestea.”

Rob şi Michele Reiner au fost găsiţi morţi în casa lor din Brentwood, duminică după-amiază, în jurul orei 15:40, şi se pare că au fost înjunghiaţi. Luni, fiul lor, în vârstă de 32 de ani, Nick Reiner, a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

Hollywood, șocat de moartea cuplului Reiner

Hollywoodul a fost şocat de moartea legendarului regizor, care a semnat filme precum „The Princess Bride” şi „When Harry Met Sally”, şi a soţiei sale, o renumită fotografă şi producătoare. Cu toate acestea, Donald Trump a scris pe Truth Social că Rob Reiner – un critic sever al preşedintelui – a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin suferinţa sa masivă, neclintită şi incurabilă, cauzată de o boală care îi paraliza mintea, cunoscută sub numele de Trump Derangement Syndrome, uneori denumită TDS”.

Declaraţia a provocat reacţii dure din partea celor de pe ambele părţi ale spectrului politic.

Citește și
malia obama
Malia, fiica cea mare a lui Barack Obama, renunță la numele de familie. Reacția fostului președinte al SUA

Michelle Obama, reacție fermă la declarațiile lui Trump

Răspunzând aparent la postarea lui Trump, Michelle Obama i-a spus lui Kimmel: „Lasă-mă să spun doar atât: spre deosebire de unii oameni, Rob şi Michele Reiner sunt printre cei mai decenţi şi curajoşi oameni pe care ai vrea să-i cunoşti. Nu sunt tulburaţi sau nebuni, ci au fost întotdeauna oameni pasionaţi. Într-o perioadă în care nu prea există curaj, ei erau genul de oameni care erau gata să acţioneze în conformitate cu ceea ce le păsa. Şi le păsa de familia lor, le păsa de această ţară şi le păsa de corectitudine şi echitate. Şi asta este adevărul; eu îi cunosc.”

Mai devreme, în emisiunea sa de luni seara, Kimmel l-a criticat pe Trump pentru remarca sa despre Rob şi Michele Reiner.

„Este atât de urât şi josnic”, a spus Kimmel despre postare. „Când am văzut-o prima dată, am crezut că este falsă. Soţia mea mi-a arătat-o azi dimineaţă. Mi-am spus: «Chiar şi pentru el, asta pare prea mult». Dar nimic nu este vreodată prea mult pentru el”.

Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Sursa: News.ro

Etichete: crima, donald trump, regizor, michelle obama,

Dată publicare: 16-12-2025 15:51

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Michelle Obama vine în România, în premieră. Fosta Primă Doamnă a SUA participă la Impact Bucharest
Stiri actuale
Michelle Obama vine în România, în premieră. Fosta Primă Doamnă a SUA participă la Impact Bucharest

Michelle Obama vine în România! Fostă Primă Doamnă a Statelor Unite este invitată la Impact Bucharest, un eveniment de business și tehnologie. Va fi prima sa vizită în țara noastră.

Malia, fiica cea mare a lui Barack Obama, renunță la numele de familie. Reacția fostului președinte al SUA
Stiri Mondene
Malia, fiica cea mare a lui Barack Obama, renunță la numele de familie. Reacția fostului președinte al SUA

Malia, fiica cea mare a lui Barack și Michelle Obama, a ales să nu mai folosească numele de familie în cariera profesională. 

Michelle Obama, despre zvonurile privind un posibil divorţ de Barack Obama. „Nu mi-am oferit această libertate”
Stiri Mondene
Michelle Obama, despre zvonurile privind un posibil divorţ de Barack Obama. „Nu mi-am oferit această libertate”

Michelle Obama a declarat că în prezent doreşte să facă „ceea ce e mai bine” pentru propria persoană, pe fondul zvonurilor despre un posibil divorţ după absenţa sa din ultimele luni de la evenimente importante, transmite joi EFE.

Recomandări
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”
Stiri actuale
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”

România, ca și alte state din Europa, ar putea ajunge să aleagă “calea autoritară” în locul democrației, care pierde teren peste tot în lume, în favoarea iliberalismului.

SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită
Stiri actuale
SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Fostul ministru Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA, marți, din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28