Momentul în care Nick Reiner este reținut de Poliție pentru uciderea părinților săi. Inexplicabil, pozele au fost apoi șterse

16-12-2025 | 10:46
rob si nick reiner
Getty

Momentul dramatic în care Nick, fiul lui Rob Reiner, a fost arestat duminică pentru uciderea părinților săi, a fost surprins în imagini difuzate de autorități.

Unitatea de combatere a bandelor și a traficului de droguri a poliției din Los Angeles a publicat luni fotografiile, ulterior șterse, ale lui Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, reținut în apropierea unei stații de metrou, la 24 de kilometri de casa lui Rob și Michele Reiner din California, arată New York Post.

rob reiner incatusat

Nick Reiner, al cărui chip este blurat, este văzut ca fiind forțat să se întindă la pământ, cu mâinile încătușate la spate, potrivit imaginilor.

O altă fotografie arăta forțele de ordine împingând suspectul lângă o mașină de poliție.

Poliția l-a etichetat pe bărbat doar ca „suspect de dublă omucidere”.

Reținerea a fost efectuată de US Marshals, cu ajutorul diviziei de omucideri și jafuri a LAPD, potrivit postării.

rob reiner incatusat

Un purtător de cuvânt al LAPD a refuzat să comenteze când a fost întrebat de ce unitatea de combatere a bandelor și a narcoticelor a șters fotografiile la scurt timp după publicare.

Nick Reiner, care are un trecut cunoscut în ceea ce privește dependența de droguri și problemele de sănătate mintală, ar fi fost plasat sub procedura supravegherii pentru prevenirea sinuciderii după reținerea sa. El a fost reținut sub acuzația de crimă pentru că și-ar fi înjunghiat tatăl și mama, renumiți regizori, duminică după-amiază.

El este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune la Penitenciarul Twin Towers din Los Angeles.

Anumite surse au declarat pentru The Post că i-au văzut pe Nick, Rob și Michele Reiner în mijlocul unei „unui scandal foarte puternic” la petrecerea de Crăciun a lui Conan O'Brien, sâmbătă.

Sunt speculații că cearta ar fi putut fi legată de refuzul lui Nick Reiner de a urma un alt tratament la un centru de reabilitare pentru dependenți de droguri, după 17 încercări anterioare eșuate.

„Au avut o ceartă la petrecerea de sărbători organizată de Conan, iar Rob le-a spus tuturor că sunt îngrijorați pentru Nick și că se tem că starea lui mentală se deteriorează”, a declarat pentru The Post un prieten vechi de familie, care locuiește în apropierea casei familiei Reiner.

Vecinul a afirmat că Nick Reiner era „grav dependent de o combinație de opiacee și heroină”.

Sora lui Nick: „E periculos”

Romy Reiner, sora lui Nick Reiner, în vârstă de 28 de ani, care a găsit cadavrele părinților lor, a declarat anchetatorilor că el „ar trebui să fie suspect” deoarece este „periculos”, au afirmat acele surse.

Alții au făcut aluzie la înclinația lui Nick Reiner către violență, adesea alimentată de consumul de droguri, inclusiv o ieșire violentă sub influența metamfetaminei, în care a devastat casa de oaspeți a părinților săi.

În 2015, Rob Reiner a regizat filmul „Being Charlie”, un film despre lupta lui Nick Reiner cu dependența, pe care „copilul răsfățat” l-a scris împreună cu un prieten din centrul de reabilitare.

Sursa: New York Post

