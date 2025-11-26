Care este cel mai mare oraș din lume. A ajuns la 41,9 milioane de locuitori și a detronat Tokyo

jakarta
Capitala Indoneziei, Jakarta, este cel mai mare oraș din lume, cu 41,9 milioane de locuitori, urmat de Dhaka, în Bangladesh, care găzduiește 36,6 milioane, potrivit unui nou raport al ONU.

 

Oraș situat în zona de coastă joasă, Jakarta a urcat de pe locul al doilea și a înlocuit Tokyo, care fusese desemnat cel mai mare oraș din lume în cea mai recentă evaluare a ONU publicată în anul 2000, scrie aljazeera.com.

Populația relativ stabilă a capitalei japoneze, de 33,4 milioane de locuitori, a făcut ca Tokyo să coboare pe locul al treilea, în urma capitalei extrem de populate a Bangladeshului, Dhaka, care a urcat pe locul al doilea de pe al nouălea și care este proiectată să devină cel mai mare oraș din lume până în 2050.

Raportul World Urbanization Prospects 2025 realizat de Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale a constatat, de asemenea, că numărul zonelor urbane cu peste 10 milioane de locuitori a crescut la 33, de patru ori mai mult decât cele opt care existau la nivel mondial în 1975.

Cele mai multe metropole se află în Asia

Asia găzduiește 19 dintre cele 33 de metropole ale lumii și nouă dintre primele zece. Pe lângă Jakarta, Dhaka și Tokyo, celelalte orașe asiatice din top 10 sunt: New Delhi, India (30,2 milioane); Shanghai, China (29,6 milioane); Guangzhou, China (27,6 milioane); Manila, Filipine (24,7 milioane); Kolkata, India (22,5 milioane) și Seul, Coreea de Sud (22,5 milioane).

Cu o populație de 32 de milioane de locuitori, Cairo – Egipt este singurul oraș din top 10 aflat în afara Asiei, potrivit ONU.

São Paulo, Brazilia, cu 18,9 milioane de locuitori, este cel mai mare oraș din Americi, în timp ce Lagos, Nigeria, a înregistrat o creștere rapidă, devenind cel mai mare oraș din Africa subsahariană.

Problemele pe care le întâmpină Jakarta

Creșterea rapidă a Dhaka este stimulată parțial de migrația din mediul rural, pe fondul căutării de oportunități sau al relocării din orașele natale din cauza problemelor precum inundațiile și creșterea nivelului mării, agravate de schimbările climatice.

Jakarta se confruntă și ea cu probleme legate de creșterea nivelului mării. Se estimează că până la o pătrime din oraș ar putea fi sub apă până în 2050.

Problema este atât de gravă încât guvernul Indoneziei construiește un nou oraș-capitală în Nusantara, în provincia Kalimantanul de Est, pe insula Borneo. Totuși, deși oficialii și  vor avea o nouă casă, ONU estimează că alte 10 milioane de oameni vor locui în Jakarta până în 2050.

Populația în creștere a orașului va trebui, de asemenea, să facă față problemelor legate de inegalitate și accesibilitate, care au determinat mii de oameni să iasă în stradă în acest an, reflectând furia tot mai mare privind condițiile lucrătorilor cu venituri mici, inclusiv motocicliștii de ride-sharing și curierii.

Între timp, potrivit raportului ONU, capitala Iranului, Teheran, care se confruntă cu raționalizarea apei pentru că se apropie de epuizarea resurselor, are în prezent o populație de nouă milioane de locuitori.

