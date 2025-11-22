Întâlnire neașteptată între Trump și Zohran Mamdani. Noul primar al New York-ului, întrebat dacă președintele este „fascist”

Președintele american Donald Trump a promis vineri să-l „ajute” pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraș „puternic și foarte sigur”, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul socialist ales, relatează AFP.

”Cred că veţi avea, sper, un primar excelent. Cu cât va avea mai mult succes, cu atât voi fi mai mulţumit”, a declarat pe un ton cordial preşedintele american, care l-a catalogat în timpul campaniei muncipale pe Zohran Mamdani drept un ”comunist”.

”Îl vom ajuta să împlinească visul tuturor, de a avea un New York puternic şi sigur”, a dat el asigurări.

Alesul democrat a catalogat drept ”foarte productivă” întâlnirea cu miliardarul republican. El era ”pregătit de orice s-ar fi întâmplat”. Preşedintele republican a salutat în faţa presei, în Biroul Oval, ”o super reuniune” şi l-a felicitat pentru ”campania incredibilă”.

”Vrem ca oraşul pe care-l iubim toţi să aibă succes (...). Îl vom ajuta să realizeze visele newyorkezilor”, a declarat miliardarul. ”Am apreciat reuniunea noastră, abia aştept să cooperez cu el pentru a face oraşul mai accesibil”, a declarat tânărul democrat.

Întrebarea la care Trump l-a întrerupt pe primar

Primarul ales al New Yorkului şi-a axat campania pe traiul scump şi l-a acuzat pe preşedinte de faptul că-i apără în primul rând pe cei mai bogaţi americani, în pofida faptului că a fost ales în baza unor promsiuni cu privire la puterea de cumpărare.

”El are idei un pic speciale”, a subliniat Donald Trump, alături de Zohran Mamdani. ”Am multă încredere că va face o treabă bună (...). El îi va surprinde unii conservatori”, a apreciat preşedintele american.

Într-o scenă surprinzătoare, întrebat de către o jurnalistă dacă consideră că Donald Trump este fascist, primarul ales al New Yorkului a fost întrerupt de către preşedintele american.

”Nu e grav. Poţi să spui pur şi simplu da. E mai uşor. E mai uşor decât să dai explicaţii”, a declarat şeful statului american.

????HOLY SHIT: Mamdani just called Trump a fascist standing right next to him: Reporter: “Are affirming that you think Trump is a fascist?” Trump: “That’s ok, you can just say it.” Mamdani: Yes. This is how it’s done!!

pic.twitter.com/4AjnXNsURr — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 21, 2025

Zohran Mamdani este un socialist revendicat şi un apărător al imigranţilor. El s-a născut în Uganda într-o familie indiană şi încarnează o opoziţie fermă împotriva lui Donald Trump.

În timpul campaniei în vederea alegerilor la Primăria New Yorkului, Donald Trump l-a susţinut pe principalul adversar al tânărului, Andrew Cuomo, un fost guvernator democrat al statului.

La 4 noiembrie, Zohran Mamdani a obţinut o victorie cu peste 50% dintre voturile exprimate, înfrângând doi adversari, într-un scrutin cu o prezenţă la urne-record de peste două milioane de locuitori - un lucru nemaivăzut din 1969.

”Intenţionez să-i spun clar preşedintelui Trump că voi coopera cu el în orice program în favoarea newyorkezilor. Dacă un program le face rău newyrokezilor, eu voi primul care o va spune”, a declarat alesul democrat.

El s-a declarat pregătit ”să exploreze toate pistele” care ”ar putea face oraşul mai accesibil”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













