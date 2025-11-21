Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă

Se apropie sărbătorile și Bucureștiul începe să strălucească în decorațiuni de Crăciun. Dacă vrei să te bucuri de magia acestei perioade și să petreci momente speciale într-o atmosferă festivă, restaurantele și cafenelele din oraș devin locuri perfecte.

De la vitrine împodobite cu lumini și brazi sclipitori, până la meniuri speciale și băuturi calde, Bucureștiul oferă o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să simtă cu adevărat spiritul Crăciunului.

Locații din București decorate de Crăciun

Shutterstock

Mayfair39 - Calea Victoriei 39

Mayfair39, situat pe Calea Victroriei 39, este un restaurant elegant și primitor în inima Bucureștiului. Decorurile de Crăciun adaugă un farmec festiv, iar luminițele și atmosfera caldă fac din acest loc ideal pentru seri relaxante, întâlniri cu prietenii sau momente speciale în sezonul sărbătorilor.

Casa Mița Biciclista - Strada Biserica Amzei 9

Casa Mița Biciclista, este un restaurant cu farmec istoric și atmosferă boemă în centrul Bucureștiului. În perioada Crăciunului, decorurile festive și luminițele delicate transformă spațiul într-un loc primitor, perfect pentru cine relaxante, întâlniri cu prietenii sau momente speciale de sărbătoare. Decorul din anul 2024 a fost unul spectaculos.

Bocca Lupo - Strada Doctor Joseph Lister 1

Bocca Lupo, situat pe Strada Doctor Joseph Lister 1, este un restaurant elegant și primitor în București. Atmosfera caldă și decorurile de Crăciun transformă locul într-un cadru festiv perfect pentru cine alături de prieteni sau familie. Deliciile culinare italiene completează experiența sărbătorilor în oraș.

Mace By Joseph Hadad - Strada Benjamin Franklin 16

Mace By Joseph Hadad, situat pe Strada Benjamin Franklin 16, este un restaurant rafinat în București, renumit pentru preparatele gourmet și atmosfera elegantă. În perioada Crăciunului, decorurile festive și luminițele delicate creează un cadru perfect pentru cine speciale sau întâlniri relaxante, aducând magia sărbătorilor direct în farfurie.

Eggspress - Bulevardul Pache Protopopescu 97

Eggspress, situat în inima Bucureștiului, este un loc cozy și vibrant, perfect pentru mic dejun sau brunch. Decorurile de Crăciun adaugă o notă festivă și primitoare, transformând fiecare vizită într-o experiență plăcută.

Un Poco Pizza Fresca - Strada Frigului 41

Un Poco Pizza Fresca, situată pe Strada Frigului 41, este locul ideal pentru iubitorii de pizza autentică în București. În perioada sărbătorilor, decorurile de Crăciun adaugă un plus de farmec, creând o atmosferă caldă și prietenoasă.

Mara Mura - Strada Benjamin Franklin 5

Mara Mura, situată pe Strada Benjamin Franklin 5, este un loc cozy și primitor în București. Se spune că aici se servește cea mai bună ciocolată caldă din oraș, iar decorurile de Crăciun creează o atmosferă festivă perfectă pentru seri relaxante alături de prieteni.

Throwback Coffee & Stories - Strada Petre Herescu 26

Throwback Coffee & Stories (Strada Petre Herescu 26) poartă straie de sărbători în fiecare an. În urmă cu doi ani, din decor făcea parte și o căsuță poștală unde oamenii puteau să lase scrisori pentru Moș Crăciun. Poți trece să bei o ciocolată caldă sau o cafea și să îți faci câteva poze într-un decor minunat.

Boiler X Guido Café - Calea Victoriei nr. 143

Boiler X Guido (Calea Victoriei nr. 143) este un proiect comun al Boiler Coffee Shop și al GUIDO Coffee, inaugurat în iunie 2022. Conceptul de design al localului este inspirat de istoria clădirii interbelice în care se află: prima clădire de apartamente private din București.

De Crăciun, acesta este unul dintre cele mai instagramabile locuri din Capitală, cu decoruri fabuloase, numai bune de pozat.

Unele dintre locațiile menționate în acest articol s-ar putea să nu fie încă deschise în 2025. Cu toate acestea, în anii anteriori, aceste restaurante și cafenele au fost cunoscute pentru decorurile lor de Crăciun, oferind o atmosferă festivă și primitoare.







Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













