Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă
Se apropie sărbătorile și Bucureștiul începe să strălucească în decorațiuni de Crăciun. Dacă vrei să te bucuri de magia acestei perioade și să petreci momente speciale într-o atmosferă festivă, restaurantele și cafenelele din oraș devin locuri perfecte.
De la vitrine împodobite cu lumini și brazi sclipitori, până la meniuri speciale și băuturi calde, Bucureștiul oferă o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să simtă cu adevărat spiritul Crăciunului.
Locații din București decorate de Crăciun
Mayfair39 - Calea Victoriei 39
Mayfair39, situat pe Calea Victroriei 39, este un restaurant elegant și primitor în inima Bucureștiului. Decorurile de Crăciun adaugă un farmec festiv, iar luminițele și atmosfera caldă fac din acest loc ideal pentru seri relaxante, întâlniri cu prietenii sau momente speciale în sezonul sărbătorilor.
@coffeenomadul Ireal de frumos!????❄️Aproape magic! De astazi avem prima locatie impodobita de Craciun???? ????MAYFAIR39 pe Calea Victoriei, o locatie care va face senzatie iarna asta! @Mayfair39 ???? ????????Un decor de iarna absolut fabulos il vezi pe Calea Victoriei 39. Daca nu ajungi la Londra, vine Londra la tine! Love MAYFAIR39???? #decor #christmas #bucharestromania???????? #mayfair #christmasdecor ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey
Casa Mița Biciclista - Strada Biserica Amzei 9
Casa Mița Biciclista, este un restaurant cu farmec istoric și atmosferă boemă în centrul Bucureștiului. În perioada Crăciunului, decorurile festive și luminițele delicate transformă spațiul într-un loc primitor, perfect pentru cine relaxante, întâlniri cu prietenii sau momente speciale de sărbătoare. Decorul din anul 2024 a fost unul spectaculos.
Bocca Lupo - Strada Doctor Joseph Lister 1
Bocca Lupo, situat pe Strada Doctor Joseph Lister 1, este un restaurant elegant și primitor în București. Atmosfera caldă și decorurile de Crăciun transformă locul într-un cadru festiv perfect pentru cine alături de prieteni sau familie. Deliciile culinare italiene completează experiența sărbătorilor în oraș.
@deeaclaudia Cel mai frumos restaurant decorat de Craciun din Bucuresti ???????????? #bucharest #bucuresti #romania #fyp #for #viralvideos #viraltiktoks #tik_tok #fyyyyyyyyyyyyyyyy #boccalupo #christmas ♬ It's Beginning to Look a Lot like Christmas - Michael Bublé
Mace By Joseph Hadad - Strada Benjamin Franklin 16
Mace By Joseph Hadad, situat pe Strada Benjamin Franklin 16, este un restaurant rafinat în București, renumit pentru preparatele gourmet și atmosfera elegantă. În perioada Crăciunului, decorurile festive și luminițele delicate creează un cadru perfect pentru cine speciale sau întâlniri relaxante, aducând magia sărbătorilor direct în farfurie.
@oanacostin1 Absolut superb! #bucuresti #bucurestiromania???????? #bucharest #bucharestromania???????? #macebyjosephhadad #christmasbucharest ♬ Santa tell me Sped up - Spam tyms = block!!
Eggspress - Bulevardul Pache Protopopescu 97
Eggspress, situat în inima Bucureștiului, este un loc cozy și vibrant, perfect pentru mic dejun sau brunch. Decorurile de Crăciun adaugă o notă festivă și primitoare, transformând fiecare vizită într-o experiență plăcută.
@eggspress.romania Our christmassy place. ♥️???? #eggspress #eggspressbucharest ♬ Ready For Christmas - Tabitha Meeks & Ryan Corn
Un Poco Pizza Fresca - Strada Frigului 41
Un Poco Pizza Fresca, situată pe Strada Frigului 41, este locul ideal pentru iubitorii de pizza autentică în București. În perioada sărbătorilor, decorurile de Crăciun adaugă un plus de farmec, creând o atmosferă caldă și prietenoasă.
@un_poco_pizza_fresca Suntem pregatiti pentru voi de Craciun ☃️ ????Str. Frigului 41, intrare Parc Carol #pizzanapoletana #bucuresti #placeinbucharest #pizzerie ♬ sunet original - un_poco_pizza_fresca
Mara Mura - Strada Benjamin Franklin 5
Mara Mura, situată pe Strada Benjamin Franklin 5, este un loc cozy și primitor în București. Se spune că aici se servește cea mai bună ciocolată caldă din oraș, iar decorurile de Crăciun creează o atmosferă festivă perfectă pentru seri relaxante alături de prieteni.
@coffeenomadul ???? Unde gasesti cea mai buna ciocolata calda din Bucuresti? @maramuraromania Cu siguranță nu o să mai găsești în altă parte o ciocolată calda cu atât de multă bezea ca aici! ???????? Acum au adus si cozonacul pentru sarbatoare, cu multa umplutura delicioasa! ???? Salveaza locatia de vis unde bei cea mai buna ciocolata calda, cu cineva drag. ???? Mara Mura Ateneu ##hotchocolate##chocolate##coffee##xmas##christmas##craciun##bucuresti##bucharest##romania##delicious##foodblogger##foodie##magic##loveyou##luxury##hotchocolatebomb##bezea##cappuccino##drink##maramura ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
Throwback Coffee & Stories - Strada Petre Herescu 26
Throwback Coffee & Stories (Strada Petre Herescu 26) poartă straie de sărbători în fiecare an. În urmă cu doi ani, din decor făcea parte și o căsuță poștală unde oamenii puteau să lase scrisori pentru Moș Crăciun. Poți trece să bei o ciocolată caldă sau o cafea și să îți faci câteva poze într-un decor minunat.
@coffeenomadul Cea mai frumoasa cafenea impodobita de Craciun ❤️???? ???? Throwback Coffeeshop, pe strada Doctor Petre Herescu nr. 26 , Bucuresti ✨ @Throwback Coffee&Stories #cafenea #merrychristmas #christmas #xmas #december #gift #decoration #decor #red #lovely #fyp #influencer #beauty #magic #magical #bucuresti #romania #bucharest ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
Boiler X Guido Café - Calea Victoriei nr. 143
Boiler X Guido (Calea Victoriei nr. 143) este un proiect comun al Boiler Coffee Shop și al GUIDO Coffee, inaugurat în iunie 2022. Conceptul de design al localului este inspirat de istoria clădirii interbelice în care se află: prima clădire de apartamente private din București.
De Crăciun, acesta este unul dintre cele mai instagramabile locuri din Capitală, cu decoruri fabuloase, numai bune de pozat.
@boiler_coffee Hello Decembrie! ???? Te-am cam așteptat!????Ce vrem să vă spunem este că noi suntem gata de ???????????????? Avem o lună întreagă să ne bucurăm atmosfera de sărbătoare, de confort drinks & food aici, în sufrageria de pe Calea Victoriei pe care am învăluit-o cu magie și culoare! Vă așteptăm! . Decor realizat de @enRose.ro . #boilerxguido #caleavictoriei #christmasdecor #christmasdecorations #bucharest #christmasinbucharest ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
Unele dintre locațiile menționate în acest articol s-ar putea să nu fie încă deschise în 2025. Cu toate acestea, în anii anteriori, aceste restaurante și cafenele au fost cunoscute pentru decorurile lor de Crăciun, oferind o atmosferă festivă și primitoare.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: restaurante, cafenele, craciun,
Dată publicare:
21-11-2025 13:25