O nouă provocare pe TikTok s-ar putea transforma în tragedie. Tot mai mulți tineri din California participă la trend

O nouă provocare pe TikTok pune pe jar autoritățile dintr-un oraș californian. Tot mai mulți adolescenți participă la un trend periculos numit „Door Kick Challenge".

Cu fețele acoperite, tinerii aleargă spre ușile unor locuințe, le lovesc și... fug. Totul este filmat și ajunge pe rețelele de socializare. Poliția avertizează asupra unor riscuri majore: proprietarii ar putea reacționa violent, iar gluma se transformă într-o tragedie.

În ultima lună, au fost raportate mai multe cazuri. Câțiva minori sunt deja arestați, după ce au provocat pagube de sute de dolari. Autoritățile spun că părinții ar putea răspunde inclusiv penal dacă avariile depășesc o anumită sumă.

