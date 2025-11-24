Patru morţi şi 17 răniţi într-un atac rusesc asupra oraşului Harkov. Clădiri rezidențiale au fost distruse de drone

Un lansat de forţele ruse în cursul nopţii de duminică spre luni asupra asupra oraşului Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, s-a soldat cu patru morţi şi 17 răniţi, a anunţat primarul Igor Terekhov, relatează AFP.

"Sunt 17 răniţi. Patru persoane au murit", a declarat primarul acestui oraş situat lângă graniţa cu Rusia.

"În pofida negocierilor de pace" privind Ucraina, "trupele ruseşti au atacat clădiri rezidenţiale", a adăugat el.

Potrivit serviciilor de urgenţă, atacurile, lansate cu ajutorul dronelor, au distrus clădiri şi au provocat incendii în trei clădiri rezidenţiale şi la o infrastructură civilă.

Rusia vizează teritoriul ucrainean aproape zilnic cu drone sau rachete. Infrastructura energetică este în special vizată, provocând îngrijorări cu privire la o iarnă grea în Ucraina. La rândul său, Kievul vizează cu regularitate depozitele de petrol, rafinăriile şi alte instalaţii de partea rusă.

Oficiali ucraineni, americani şi europeni s-au întâlnit duminică în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Versiunea iniţială a documentului s-a confruntat cu rezistenţă din partea Kievului şi a aliaţilor săi europeni.

Însă secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că este "foarte optimist" cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un acord "foarte rapid", menţionând "progrese substanţiale" în timpul negocierilor din Elveţia.

