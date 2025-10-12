Cadavrul unui bărbat care ar fi murit acum 15 ani a fost găsit într-un apartament, după inundațiile din Spania

Stiri externe
12-10-2025 | 18:05
Spania se confruntă din nou cu inundații de proporții
Getty

Poliția Locală din Valencia a făcut o descoperire șocantă, găsind rămășițele unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său acum aproape 15 ani, relatează El Pais.

autor
Mihaela Ivăncică

Clădirea a fost afectată recent de o blocare a canalizării din cauza ploilor abundente, ceea ce a dus la inundarea terasei de la etajul superior. Aici au fost descoperite rămășițele scheletice ale bărbatului, care au căzut ulterior în apartamentele inferioare.

Locatarii, alarmați de inundație, au apelat la poliția locală. Autoritățile nu au confirmat încă exact cauza morții, însă ancheta este în desfășurare.

Poliția Locală și pompierii au intervenit rapid, iar ulterior Poliția Națională a preluat cazul. Cei care locuiau în imobil nu mai avuseseră contact cu bărbatul de mai mulți ani și credeau că acesta fusese internat într-un azil de bătrâni.

Ofițerii care au pătruns în apartament au găsit corpul unui bărbat îmbrăcat, așezat pe podeaua unei camere. Bărbatul ar fi murit din cauze naturale. Se pare că victima avea doi copii, pe care i-a abandonat și cu care nu a mai păstrat legătura. De asemenea, bărbatul nu părea să aibă alte relații de familie.

Poliție
Un cadavru în descompunere a fost găsit în maşina unui rapper cunoscut, la Hollywood

Chiar și după moartea bărbatului, apartamentul unde a fost găsită victima era la zi cu plățile către comunitatea de proprietari.

De-a lungul anilor, însă, acesta acumulase o datorie de aproximativ 11.000 de euro, iar administratorul clădirii a depus o plângere împotriva decedatului. Ulterior, instanța a dispus poprirea conturilor acestuia.

În ciuda faptului că bărbatul decedase, comunitatea de proprietari a continuat să încaseze taxele, iar, conform Levante, aceleași proceduri au fost aplicate și pentru utilitățile de apă și electricitate. Aceste circumstanțe explică motivul pentru care alertele privind moartea victimei nu au fost activate.

În plus, Casa Națională de Pensii ar fi continuat să plătească pensia decedatului, chiar și după moartea acestuia, contribuind astfel la menținerea unei aparente normalități în viața sa cotidiană.

Sursa: El Pais

Etichete: Spania, inundatii, cadavru,

Dată publicare: 12-10-2025 18:05

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României
Stiri externe
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul, potrivit unei investigații realizate de publicații din Ungaria, Germania, Austria și Belgia. În acest context, merită amintit că fostul adjunct SIS care vindea secretele României acționa în Ungaria.

Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim
Stiri Sociale
Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, consideră că toți românii, fie ei bărbați sau femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. MApN va începe din 2026 programe speciale de instruire în acest sens.

 

Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar

Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că va face tot ceea ce este posibil pentru ţară şi pentru Oradea.

