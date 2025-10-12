Cadavrul unui bărbat care ar fi murit acum 15 ani a fost găsit într-un apartament, după inundațiile din Spania

Poliția Locală din Valencia a făcut o descoperire șocantă, găsind rămășițele unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său acum aproape 15 ani, relatează El Pais.

Clădirea a fost afectată recent de o blocare a canalizării din cauza ploilor abundente, ceea ce a dus la inundarea terasei de la etajul superior. Aici au fost descoperite rămășițele scheletice ale bărbatului, care au căzut ulterior în apartamentele inferioare.

Locatarii, alarmați de inundație, au apelat la poliția locală. Autoritățile nu au confirmat încă exact cauza morții, însă ancheta este în desfășurare.

Poliția Locală și pompierii au intervenit rapid, iar ulterior Poliția Națională a preluat cazul. Cei care locuiau în imobil nu mai avuseseră contact cu bărbatul de mai mulți ani și credeau că acesta fusese internat într-un azil de bătrâni.

Ofițerii care au pătruns în apartament au găsit corpul unui bărbat îmbrăcat, așezat pe podeaua unei camere. Bărbatul ar fi murit din cauze naturale. Se pare că victima avea doi copii, pe care i-a abandonat și cu care nu a mai păstrat legătura. De asemenea, bărbatul nu părea să aibă alte relații de familie.

Chiar și după moartea bărbatului, apartamentul unde a fost găsită victima era la zi cu plățile către comunitatea de proprietari.

De-a lungul anilor, însă, acesta acumulase o datorie de aproximativ 11.000 de euro, iar administratorul clădirii a depus o plângere împotriva decedatului. Ulterior, instanța a dispus poprirea conturilor acestuia.

În ciuda faptului că bărbatul decedase, comunitatea de proprietari a continuat să încaseze taxele, iar, conform Levante, aceleași proceduri au fost aplicate și pentru utilitățile de apă și electricitate. Aceste circumstanțe explică motivul pentru care alertele privind moartea victimei nu au fost activate.

În plus, Casa Națională de Pensii ar fi continuat să plătească pensia decedatului, chiar și după moartea acestuia, contribuind astfel la menținerea unei aparente normalități în viața sa cotidiană.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













