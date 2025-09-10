Un cadavru în descompunere a fost găsit în maşina unui rapper cunoscut, la Hollywood

10-09-2025 | 12:33
Un cadavru în descompunere a fost găsit la Hollywood în portbagajul unei Tesla înmatriculată pe numele cunoscutului rapper american D4vd, au relatat marţi poliţia şi mass-media.

Claudia Alionescu

Vecinii unui adăpost pentru animale au sunat luni la poliţie pentru a semnala un miros urât provenind de la locul respectiv, situat în celebrul cartier din Los Angeles.

La sosire, agenţii au declarat că au găsit un cadavru în descompunere înfăşurat într-o prelată de plastic în portbagaj.

Am fost anunţaţi în această dimineaţă, iar maşina se află aici de câteva zile”, a explicat presei Robert Peters, de la poliţia din Los Angeles.

Vehiculul este înmatriculat în Texas, pe numele lui David Anthony Burke, al cărui nume de scenă este D4vd, potrivit canalului de ştiri ABC7. În vârstă de 20 de ani, D4vd urma să concerteze marţi în Minneapolis, în nordul Statelor Unite, ultima etapă a turneului său mondial.

Tânărul a devenit celebru în 2022, când piesa sa „Romantic Homicide” a cunoscut un succes fulminant pe TikTok.

d4vddd

D4vd a continuat să posteze pe reţelele sociale în ultimele zile pentru a-şi promova noul album, dar nu a făcut nicio referire la această descoperire macabră.

Adăpostul unde a fost găsit cadavrul se află la doi paşi de noul Tesla Diner, un restaurant dedicat mărcii auto a lui Elon Musk, care şi-a deschis porţile cu fast la Hollywood în iulie.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-09-2025 12:23

