Un tânăr a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Cadavrul a fost găsit după două zile de un ceferist

Stiri Sociale
19-08-2025 | 14:18
tren CFR Călători
Facebook/CFR Călători

Bărbatul de 35 de ani din Botoşani, al cărui cadavru a fost găsit luni lângă calea ferată, între staţiile Silhoasa şi Larion din judeţul Bistriţa-Năsăud, ar fi căzut din tren şi nu există suspiciuni de omor în acest caz.

autor
Cristian Anton

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb, a precizat marţi, pentru AGERPRES, că cercetările continuă în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.

"Conform concluziilor preliminarii, nu sunt suspiciuni cu privire la cauza decesului. Cercetările în acest caz sunt continuate pentru ucidere din culpă, de către poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Feroviare Bistriţa-Năsăud, Postul de Poliţie TF Ilva Mică", a transmis Sîrb.

A murit pe 16 august și a fost găsit pe 18 august

Poliţiştii au stabilit că bărbatul de 35 de ani a urcat în trenul Iaşi-Timişoara în data de 16 august, iar a doua zi, pentru că nu a ajuns la destinaţie, a fost sesizată dispariţia acestuia.

Cadavrul a fost găsit în data de 18 august, de un angajat al CFR, în zona căii ferate dintre staţiile Silhoasa şi Larion din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Citește și
canicula
Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”

Sursa: Agerpres

Etichete: tren, bistrita nasaud, cazut, gasit, tanar mort,

Dată publicare: 19-08-2025 14:18

Articol recomandat de sport.ro
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Citește și...
O persoană a murit și aproximativ 20 au fost rănite după ce un tren cu elevi a lovit un utilaj și a deraiat, în Danemarca
Stiri externe
O persoană a murit și aproximativ 20 au fost rănite după ce un tren cu elevi a lovit un utilaj și a deraiat, în Danemarca

O persoană a murit şi cel puțin 20 au fost rănite, în sud-vestul Danemarcei, după ce trenul în care se aflau a lovit un utilaj agricol și a deraiat.

Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”
Stiri actuale
Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”

Este caniculă în jumătate de țară. Vestul și sudul sunt sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 39 de grade și disconfort termic accentuat. Dar este loc și de mai rău!

Două fetiţe de 9 și 12 ani au fost rănite într-un tren după ce un geam a căzut peste ele. Minorele au fost duse la spital
Stiri Virale
Două fetiţe de 9 și 12 ani au fost rănite într-un tren după ce un geam a căzut peste ele. Minorele au fost duse la spital

Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite într-un tren, sâmbătă, de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau.

Un șofer a scăpat miraculos, după ce duba sa a fost lovită de tren, în Polonia | VIDEO
Stiri Diverse
Un șofer a scăpat miraculos, după ce duba sa a fost lovită de tren, în Polonia | VIDEO

Un accident dramatic s-a petrecut lângă orașul Cracovia din Polonia. O dubă a fost spulberată de un tren de pasageri.

Incendiu la un vagon de călători, în Gara Plopeni din Prahova. Aproximativ 40 de persoane au fugit din tren
Stiri actuale
Incendiu la un vagon de călători, în Gara Plopeni din Prahova. Aproximativ 40 de persoane au fugit din tren

Un incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la un vagon de călători, în Gara Plopeni, din judeţul Prahova. Primele date de la faţa locului arată că aproximativ 40 de persoane s-au evacuat din tren, fără a fi înregistrate victime.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia
Stiri externe
Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia

Putin este un prădător, ”un căpcăun la ușile noastre” care are o nevoie continuă ”să mănânce” și care nu-și respectă cuvântul dat, motiv pentru care europenii nu trebuie să fie naivi când este vorba despre Rusia.

Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă finanțarea unora dintre proiectele pe fonduri europene a fost adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 August 2025

03:27:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12