Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Plata primelor pensii în euro a început oficial miercuri, 7 ianuarie 2026, în toată Bulgaria, iar autoritățile au dispus masarea unor forțe sporite de polițiști și jandarmi la toate unitățile bancare și poștale, atât pentru a le oferi pensionarilor informații dacă au nelămuriri, cât și pentru a-i feri de tâlhării, scrie Novinite.

Pensionarii pot verifica suma exactă fie online prin intermediul portalului digital al Institutului Național de Securitate Socială, fie personal la birourile locale. Pentru a asigura buna gestionare a schimbării valutei, angajații oficiilor poștale au urmat o instruire specială în prealabil. Plățile pensiilor prin oficiile poștale vor continua până pe 20 ianuarie, în timp ce peste 60% dintre pensionarii care își primesc pensiile prin transfer bancar vor avea miercuri fondurile creditate în conturi.

Măsurile de securitate au fost înăsprite semnificativ în perioada de plată. Ministerul de Interne a anunțat o prezență sporită a poliției în jurul oficiilor poștale și al băncilor la nivel național, cu sprijin suplimentar din partea Jandarmeriei în așezările mai mici și îndepărtate.

Ofițerii de poliție sunt staționați în principal în apropierea locațiilor de plată și vor asista cetățenii, dacă este necesar. Potrivit inspectorului șef Milorad Yordanov de la Direcția Poliției Naționale, toate resursele disponibile ale Ministerului de Interne au fost mobilizate pentru a preveni furturile, jafurile și fraudele în perioada de plată a pensiilor.

Unii pensionari se plâng că suma în euro a pensiei e mai mică decât era în leva

În mai multe orașe, începerea plăților pensiilor în euro a dus la cozi dimineața devreme. În Burgas, pensionarii s-au adunat în fața unui oficiu poștal central cu mult înainte de orele de deschidere, unii așteptând cu 40-50 de minute înainte.

Mulți au spus că au venit devreme din obișnuință, deoarece aceeași sucursală a deservit în mod tradițional pensionari din diferite cartiere.

În timp ce unii nu și-au exprimat nicio îngrijorare cu privire la euro și au spus că sunt deja familiarizați cu valutele străine, alții și-au exprimat nemulțumirea față de sumele mici ale pensiilor, menționând că problema nu era moneda, ci mărimea plăților.

Au existat, de asemenea, pensionari care au salutat adoptarea euro, spunând că ar fi trebuit să se întâmple mai devreme.

Potrivit Lilyanei Dragova, manager regional al Postbank pentru sud-estul Bulgariei, s-au furnizat suficiente fonduri, iar procesul se desfășoară conform așteptărilor. Ea a menționat că plățile ar putea fi puțin mai lente, deoarece aceasta este prima dată când pensiile sunt plătite în euro și multe persoane manipulează noile bancnote pentru prima dată.

Leva este convertită în euro la cotația fixă de 1,95583 leva/euro

Chiar și așa, cozile se mișcă constant și toți clienții sunt deserviți. Dragova a adăugat că, deși perioada de plată se întinde pe zece zile, cele mai mari aglomerații apar de obicei în primele trei-patru zile, în special după perioada sărbătorilor.

Scene similare au fost observate și în alte părți ale țării. În Montana, cozile au început să se formeze dimineața devreme în fața Oficiului Poștal Central, care deservește peste 3.500 de pensionari.

Plățile decurg normal acolo, mulți dintre vizitatorii matinali venind din satele din apropiere. La nivel național, peste 2 milioane de pensionari își primesc pensiile în euro pentru prima dată. Peste 60% își vor primi banii prin transferuri bancare, în timp ce restul depind de plățile prin poștă, conform unui program pre-aprobat.

În timp ce mulți pensionari nu au raportat dificultăți cu procesul și au descris serviciul ca fiind rapid și ordonat, alții au recunoscut că nu sunt siguri de sumele exacte în euro pe care le vor primi sau și-au exprimat îngrijorarea cu privire la adaptarea la noua monedă. Toate pensiile sunt convertite la cursul de schimb oficial fix de 1,95583 leva pentru 1 euro, iar pensionarii pot obține extrase de cont gratuite în euro de la Institutul Național de Securitate Socială, dacă este necesar.

