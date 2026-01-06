Vecinii noștri se bucură: ”Bulgaria învinge România în zona euro. Ar putea Bucureștiul să recupereze în sfârșit decalajul?”

Vecinii bulgari se bucură că ”au învins” România în cursa pentru aderarea la zona euro, chiar dacă tranziția de la leva la moneda unică europeană nu este lipsită de obstacole. Bulgarii se întreabă dacă Bucureștiul este în stare să adopte și el în euro.

”Bulgaria învinge România în zona euro. Ar putea Bucureștiul să recupereze în sfârșit decalajul?”, este titlul unei știri publicate marți de agenția bulgară de presă Novinite.

Agenția îl citează pe profesorul Vasile Pușcaș, fostul negociator-șef al României pentru UE, care consideră că următorul obiectiv național major al României ar trebui să fie aderarea la zona euro.

Pușcaș subliniază succesul Bulgariei, menționând că, începând cu 1 ianuarie 2026, a devenit al 21-lea membru al Eurozone. ”Îl felicit personal pe vecinul nostru din sud. Competiția de trei decenii arată acum un avantaj clar pentru Bulgaria”, a declarat Vasile Pușcaș.

Fostul negociator-șef al României a reflectat asupra rivalității istorice dintre cele două țări în timpul proceselor lor de aderare la Uniunea Europeană.

„Am fost martor direct la această competiție la începutul anilor 2000, în timp ce negociam aderarea României la UE. Bulgaria avea condiții mai favorabile, totuși am obținut aprobarea Consiliului European pentru Tratatul de aderare al României simultan cu Bulgaria, la 17 decembrie 2004. Ambele țări au aderat la UE la 1 ianuarie 2007, iar ulterior, ritmul integrării europene a depins în mare măsură de modul în care fiecare guvern a implementat legislația și politicile UE”, a explicat Pușcaș.

Pușcaș consideră că aderarea la zona euro ar trebui să fie acum pentru România un proiect național transformator.

„Bulgaria beneficiază acum de apartenența la zona euro, bucurându-se de un bonus de dezvoltare și de sprijin în cadrul Eurogrupului. România, în schimb, încă nu are un orizont intern clar pentru astfel de politici economice. Acest lucru nu are scopul de a dramatiza, ci de a încuraja instituțiile, întreprinderile și liderii politici români să ia în considerare dacă aderarea la zona euro ar putea deveni cel mai important proiect al țării în următorii ani”, a spus el.

România, una dintre cele cele șase țări UE care nu au trecut la moneda unică euro

Opinia publică, notează Pușcaș, susține și ea această mișcare. Sondajele arată că românii, atât acasă, cât și în străinătate, sunt în mare măsură în favoarea aderării la zona euro.

Dar, dincolo de sprijinul popular, îndeplinirea criteriilor de aderare la zona euro ar impune stabilitate, precum și disciplină financiară și bugetară, ghidând România către o dezvoltare economică și socială durabilă.

În prezent, mai există doar câteva state în care nu a fost introdusă moneda unică europeană. Ţările membre UE care nu au adoptat încă euro sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

În cazul României, inflația și deficitul bugetar, ambele cele mai mari din UE, fac imposibilă adoptarea monedei euro, cel puțin în următorii ani.

”Cine nu și-ar dori un proiect național care să asigure stabilitae și creștere?”

„Cine nu și-ar dori un proiect național care să asigure stabilitate, creștere și integrare internațională?”, a concluzionat Pușcaș, prezentând apartenența la zona euro nu doar ca o piatră de hotar politică sau economică, ci ca o oportunitate strategică și transformatoare pentru viitorul României.

Bucuria bulgarilor că au ”învins” România este însă umbrită de numeroasele probleme sesizate în primele zile de la trecerea oficială de la moneda euro la moneda unică europeană.

Oamenii se plâng de creșterea prețurilor, după ce comercianții lacomi au transformat ”leva” de pe etichete în ”euro”, ceea ce a dus automat la dublarea prețului.

Alții spun că nu găsesc moneda euro pe piață, în timp ce un reportaj al radioului public dezvăluie că există bănci care percep comision la schimbarea leva în euro, fapt care contravine flagrant legea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













