Tânăr moldovean ucis în zona Veneției cu un glonț în tâmplă. Procuror: „A fost o execuție”. Autorul – un polițist local

08-01-2026 | 15:28
Tânărul de 25 de ani a fost găsit mort pe 31 decembrie trecut, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția.  

Vlad Dobrea

Carabinierii din Veneția au efectuat o arestare în cadrul anchetei privind uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Tarna, în vârstă de 25 de ani, găsit mort pe 31 decembrie, împușcat în tâmplă, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția.

Potrivit publicațiilor Il Gazzettino, La Nuova Venezia și Corriere del Veneto, persoana arestată ar fi un agent al poliției locale din Veneția. În acest caz a fost convocată o conferință de presă în această dimineață, la Parchetul din Veneția.

Polițistul local a fugit în Spania după crimă

Imediat după ce l-a ucis pe Sergiu Tarna, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie, la Mira, în provincia Veneția, agentul de poliție locală reținut pentru omor a fugit în Spania, unde se pare că avea unele cunoștințe. Potrivit reconstituirii făcute de carabinieri sub coordonarea procurorului venezian Christian Del Turco, bărbatul în vârstă de 40 de ani ar fi făcut o primă oprire la Tenerife, după care s-a deplasat la Madrid și, în cele din urmă, s-a întors la Veneția.

Unul dintre elementele care i-au condus pe anchetatori pe urmele sale a fost absența de la locul de muncă timp de câteva zile. Așa cum a explicat comandantul provincial Marco Aquilio într-o conferință de presă, bărbatul s-a întors în Italia în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie, iar tatăl său l-a preluat de la aeroport. După ce a cerut inițial să fie lăsat pe câmpuri, în zona Malcontenta di Mira – aceeași în care a fost ucis tânărul de origine moldoveană – s-a întors la domiciliu, unde a fost reținut de carabinieri. Arma crimei nu a fost găsită, la fel nici pistolul său de serviciu.

Procurorul: „A fost o execuție”

„Cu siguranță, prin modul de operare, a fost o execuție. Focul a fost tras de la mică distanță, iar bietul tânăr de 25 de ani nu a avut nicio șansă, a murit pe loc”, a declarat procurorul adjunct al Veneției, Stefano Ancillotto, referindu-se la uciderea lui Sergiu Tarna.

Convingerea anchetatorilor și a procurorilor este că la execuție „a participat cel puțin o altă persoană”, surprinsă, la rândul ei, în înregistrări video. Investigațiile continuă pentru identificarea acesteia.

Sursa: StirilePROTV

