Cu ce probleme se confruntă bulgarii după ce au trecut la Euro. „Sunt clienți care se încurcă”

Bulgaria a intrat în a patra zi de când a trecut oficial la euro, dar pregătirile pentru schimbarea oficială a monedei în orașele mai mici continuă în acest moment.

Magazinele de la sat din regiunea Vrața își schimbă etichetele, dar comercianții se plâng că încă nu au primit monede euro. Moneda europeană lipsește din buzunarele localnicilor, relatează Nova.

Stella, care este vânzătoare, spune că persoanele în vârstă vor leva, iar tinerii vor euro. Deși sătenii nu vor să primească restul în euro, Stella a strâns noile bancnote de la casa de marcat și a schimbat etichetele din magazin. Cu toate acestea, nu există monede euro, deși spune că a depus o cerere acum 20 de zile.

Unii dintre locuitorii din Moravița sunt familiarizați cu euro din călătoriile și munca în străinătate. Cu toate acestea, bulgarii se confruntă cu probleme la benzinării. Una dintre persoanele care a alimentat cu combustibil a spus că nu i s-a dat restul când a plătit în leva.

În Iambol, în sud-estul Bulgariei, atât clienții, cât și comercianții se adaptează treptat la utilizarea monedei euro, potrivit Novinite.

Comercianții recunosc existența unor dificultăți, dar, deocamdată, le consideră gestionabile. Unii spun că apar confuzii în privința restului. Un comerciant a explicat: „La început, le dădeam restul în euro, dar apoi mi s-a spus că trebuie să dau rest în aceeași monedă în care am primit plata. Sunt clienți care se încurcă. Iată un exemplu tipic: îi pot da mărunțiș, dar nu îi vrea, pentru că se teme.”

Casele de schimb valutar se confruntă cu probleme mai serioase. Un proprietar a declarat: „Am probleme foarte mari, pentru că nu există euro, iar unele magazine acceptă doar euro. Cred că lucrurile se vor îmbunătăți când se vor deschide băncile.”

Controalele au arătat, de asemenea, că unele bancomate sunt goale, ceea ce complică și mai mult accesul la numerar. În anumite cazuri, unele puncte comerciale, precum agențiile de loterie, insistă să accepte plăți doar în euro, ceea ce sporește confuzia în rândul localnicilor.

Pentru comercianții dintr-o piață din Plovdiv trecerea la euro a adus o altă problemă: lipsa clienților, conform Nova.

„Fluxul de clienți a dispărut. Lanțurile și-au făcut treaba”, spune o comerciantă cu regret. Ea mai spune că oamenii se vor obișnui cu euro într-o lună, dar va fi mai greu să facă față incertitudinii economice.

Elena, care activează pe piață de 8 ani, adaugă că, după Anul Nou, numărul clienților a scăzut dramatic. Ea atribuie acest lucru nu doar schimbării de monedă, ci și activității economice reduse de după sărbători și lipsei de aprovizionării din partea producătorilor.

Jurnaliștii bulgari au întâlnit în piață două profile de cumpărători fundamental diferite. Georgi, care a locuit mult timp în Belgia, le arată portofelul cu euro și recunoaște: „Îmi este chiar mai dificil să schimb în leva decât în ​​euro. Sunt obișnuit”.

De cealaltă parte se află Zaharinka, care vizitează piața în fiecare sâmbătă. Ea consideră că perioada de utilizare simultană a celor două monede ar fi trebuit să fie de cel puțin încă o lună. Cea mai mare îngrijorare a sa este că prețurile „vor începe să se rotunjească ușor”, spune ea.

„Când mergi la piață și îți spun: în loc de 1 leva, acum este 1 euro”, a comentat și una dintre femeile din spatele tarabelor. Cu toate acestea, prețurile de la piață rămân relativ stabile, iar schimbările sunt dictate mai mult de sezon decât de conversia valutară.

