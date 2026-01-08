Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil

08-01-2026
Politie

Un poliţist a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui copil, pe parcursul anchetei constatându-se şi că deţinea ilegal muniţie pentru arme de vânătoare.

Mihaela Ivăncică

Bărbatul lucrează la Poliţia Judiciară, iar cazul pe care ar fi trebuit să-l cerceteze a avut loc în urmă cu un an.

"În cursul lunii aprilie 2025, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare nu a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză şi, suplimentar, în cursul lunii iunie 2025, a deţinut fără drept cantitatea de 17 cartuşe de vânătoare, calibrul 16 mm, pentru care nu avea autorizaţie de deţinere", a transmis, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, printr-un comunicat de presă.

Rechizitoriul şi dosarul cauzei au fost trimise Judecătoriei Lipova, poliţistul urmând să fie judecat pentru abuz în serviciu şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Sursa: Agerpres

08-01-2026 15:04

