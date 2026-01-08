Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil

Un poliţist a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui copil, pe parcursul anchetei constatându-se şi că deţinea ilegal muniţie pentru arme de vânătoare.

Bărbatul lucrează la Poliţia Judiciară, iar cazul pe care ar fi trebuit să-l cerceteze a avut loc în urmă cu un an.

"În cursul lunii aprilie 2025, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare nu a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză şi, suplimentar, în cursul lunii iunie 2025, a deţinut fără drept cantitatea de 17 cartuşe de vânătoare, calibrul 16 mm, pentru care nu avea autorizaţie de deţinere", a transmis, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, printr-un comunicat de presă.

Rechizitoriul şi dosarul cauzei au fost trimise Judecătoriei Lipova, poliţistul urmând să fie judecat pentru abuz în serviciu şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

