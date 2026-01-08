Un fost ministru de Finanțe, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în urma unui accident rutier soldat cu doi morți

Stiri Justitie
08-01-2026 | 15:25
accident Daniel Chițoiu
imagini amator

Daniel Chițoiu, fostul vicepremier și ministru de Finanțe, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după ce în 2020 a provocat un accident soldat cu doi morți.

autor
Aura Trif

Curtea de Apel Pitești a decis majorarea pedepsei aplicate inițial de Judecătoria Pitești, stabilind o condamnare de 4 ani de închisoare, față de cei 3 ani pronunțați în primă instanță.

Magistrații au majorat pedeapsa

Astfel, magistraţii au desfiinţat în parte sentinţa instanţei de fond şi, rejudecând, au majorat pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului de la 3 ani la 4 ani şi au modificat regimul de executare, dispunând ca pedeapsa să fie executată în regim de detenţie.

"Aplică inculpatului şi interzicerea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, potrivit art. 66 alin. 1 lit. i cod penal, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani şi ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. Reduce cuantumul daunelor morale acordate părţilor civile Niţă Naziana Maria şi Pristavu Daniel Constantin la câte 400.000 lei fiecare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei", se mai arată în minuta deciziei.

Citește și
Gloria Sheinbaum
Președintele Mexicului condamnă intervenția în forță a SUA în Venezuela: ”America nu aparține niciunei puteri”

Decizia Curţii de Apel Piteşti este definitivă.

Pe 26 decembrie 2019, Daniel Chiţoiu a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii Zamfireşti din judeţul Argeş.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, dintre care unul condus de un bărbat de 82 de ani, din Piteşti, care se deplasa pe direcţia Piteşti - Râmnicu Vâlcea, celălalt fiind condus din sens opus de Daniel Chiţoiu.

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme a rezultat decesul bărbatului de 82 de ani şi rănirea gravă a pasagerei dreapta faţă din acelaşi autoturism, care ulterior a decedat.

Daniel Chiţoiu a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, în ianuarie 2020, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Daniel Chițoiu cere noi expertize în accidentul în care a fost implicat. Au murit doi oameni

Sursa: Agerpres

Etichete: tribunal, condamnare, pitesti, ministru, Daniel Chiţoiu, omor din culpa,

Dată publicare: 08-01-2026 15:02

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi
Stiri Socante
Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi

Nu mai puțin de 17 ani și jumătate de închisoare a primit, drept condamnare, un cântăreț de muzică populară, din Galați. În primă instanță, a fost găsit vinovat pentru că ar fi violat trei elevi, iar ororile au fost filmate.

Președintele Mexicului condamnă intervenția în forță a SUA în Venezuela: ”America nu aparține niciunei puteri”
Stiri externe
Președintele Mexicului condamnă intervenția în forță a SUA în Venezuela: ”America nu aparține niciunei puteri”

Președinta Mexicului, Gloria Sheinbaum, a condamnat din nou intervenția SUA în Venezuela, precum și arestarea președintelui Nicolas Maduro.

China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”
Stiri externe
China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”

China a condamnat public atacul american în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, dar studiază în detaliu operațiunea, despre care experții militari de la Beijing spun că a fost ”de manual”. Ca inspirație pentru o virtuală invazie a Taiwanului.

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă
Stiri externe
Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă

Rusia avertizează că va considera orice prezență militară a statelor occidentale în Ucraina drept o „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după ce europenii au anunțat intenția de a desfășura mii de militari în această țară după război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Ianuarie 2026

03:33:08

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59