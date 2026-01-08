Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Grecia. Trafic perturbat la graniță de protestele fermierilor

08-01-2026 | 14:46
protest grecia
Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, în perioada următoare, sunt așteptate proteste ale fermierilor în Grecia, care pot afecta cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară.

 

Aura Trif

Potrivit unui comunicat transmis joi de MAE, sunt posibile perturbări semnificative ale circulaţiei rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naţionale, autostrăzi, tuneluri şi artere secundare, precum şi a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei.

Rutele afectate

Totodată, există posibilitatea ca circulaţia pe autostrada Atena-Salonic să fie afectată pe ambele sensuri, pentru perioade de timp variabile, începând de joi.

De asemenea, sunt anticipate perturbări ale activităţii în punctele de frontieră, cu precădere Promachonas, Exochi, Niki şi Evzoni.

MAE le recomandă cetăţenilor români să respecte recomandările autorităţilor locale şi să utilizeze rutele alternative indicate de acestea, precum şi să evite zonele în care au fost anunţate mobilizări ale fermierilor.

aeroport atena
Haos în traficul aerian din Europa: defecțiune „fără precedent” în Grecia, mii de pasageri blocați în Italia, curse anulate

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet www.mae.ro, atena.mae.ro, salonic.mae.ro, www.astynomia.gr şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

Sursa: Agerpres

