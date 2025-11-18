Final de criză la granița României. Pericolul unei eventuale explozii a petrolierului încărcat cu GPL, diminuat

18-11-2025 | 13:25
Petrolierul încărcat cu GPL, care a luat foc, luni, în apele ucrainene, după un atac rusesc cu drone, nu mai arde. Așa că autoritățile au decis să ridice măsura de evacuare în localitățile Ceatalchioi și Plauru din Tulcea.

Yvette Mîrza

În urmă cu putin timp, salvatorii de ISU Tulcea au anunțat că localnicii din Ceatalchioi evacuați, luni, se pot întoarce în casele lor începând cu ora 9.

Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent în noaptea de luni spre marți în Portul Ismail. A fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat pericolul unei eventuale explozii.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin.

În urma analizei de risc, autoritățile au decis ca ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi să înceteze. Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor.

nava orinda, nava gpl ismail
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

O potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează) pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru.

Seara trecută, 231 de persoane din Ceatalchioi au fost evacuate, iar acum autoritățile îi vor ajuta pe acești oameni să se întoarcă în siguranță la casele lor.

