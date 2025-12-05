Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Pacific. Patru bărbați au fost uciși. VIDEO

Armata SUA anunţă că a ucis, joi, patru bărbaţi într-un atac asupra unei nave suspectate că transporta droguri în apele internaţionale din Pacificul de Est, scrie Reuters.

”Spionajul a confirmat că nava transporta narcotice ilicite şi tranzita o rută cunoscută pentru traficul de narcotice în Pacificul de Est”, a arătat Armata SUA, într-o declaraţie pe X.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Atacul de joi vine în contextul în care Pentagonul se confruntă cu critici în urma unui atac desfăşurat, în septembrie, asupra unei nave despre care se presupunea că transportă droguri, atac în care armata a tras de mai multe ori, omorându-i pe membrii echipajului care au supravieţuit iniţial.

X/U.S. Southern Command

Până în prezent, cel puţin 87 de persoane au fost ucise în atacuri asupra a 23 de nave suspectate că transportau droguri, ca parte a campaniei supranumite Operaţiunea Southern Spear, despre care administraţia Trump a afirmat că vizează reducerea traficului de narcotice.

