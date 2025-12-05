Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Pacific. Patru bărbați au fost uciși. VIDEO

Getty

Armata SUA anunţă că a ucis, joi, patru bărbaţi într-un atac asupra unei nave suspectate că transporta droguri în apele internaţionale din Pacificul de Est, scrie Reuters.

Claudia Alionescu

”Spionajul a confirmat că nava transporta narcotice ilicite şi tranzita o rută cunoscută pentru traficul de narcotice în Pacificul de Est”, a arătat Armata SUA, într-o declaraţie pe X.

Atacul de joi vine în contextul în care Pentagonul se confruntă cu critici în urma unui atac desfăşurat, în septembrie, asupra unei nave despre care se presupunea că transportă droguri, atac în care armata a tras de mai multe ori, omorându-i pe membrii echipajului care au supravieţuit iniţial.

f-16 romania
Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor – există supraviețuitori
Navă droguri

Până în prezent, cel puţin 87 de persoane au fost ucise în atacuri asupra a 23 de nave suspectate că transportau droguri, ca parte a campaniei supranumite Operaţiunea Southern Spear, despre care administraţia Trump a afirmat că vizează reducerea traficului de narcotice.

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

