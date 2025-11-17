Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Gazul care scapă prin mai multe fisuri se aprinde imediat în aer, alimentând temerile privind o deflagrație devastatoare.

Autoritățile române au evacuat preventiv două localități aflate foarte aproape de zona afectată. Oamenii au plecat în grabă, unii plângând. Inclusiv armata și-a retras forțele de acolo.

Sunt aproape 17 ore de când nava Orinda, aflată sub pavilionul Turciei, arde lângă portul Ismail din Ucraina. Flăcări de câțiva metri se ridică de la bord, în timp ce un suierat puternic trădează scăpări de gaz prin numeroasele fisuri.

Pericolul de explozie este uriaș. Ambarcațiunea are la bord în jur de patru mii de tone de gaz petrolier lichefiat - care, în cazul unei deflagrații, poate elibera o cantitate uriașă de energie, de circa 180 de trilioane de jouli. Înseamnă forța a peste 40 de mii de tone de TNT sau echivalentul unui cutremur cu magnitudinea 5.

Localitățile afectate

Petrolierul care arde se află la circa 300 de metri de localitatea Plauru și 10 km de Ceatalchioi. Amândouă sunt evacuate. 300 de oameni au fost anunțați prin mesaje RO-Alert că există un „pericol major”, așa că și-au părăsit casele, unii cu ochii în lacrimi.

Reporter: „Unde plecați?”

Femeie: „Unde vede ochii, să scăpăm cu viață.”

Reporter: „Ce ați luat?”

Bărbat: „Haine și ceva de mâncare.”

Femeie: „Buletinul, o pereche de ciorapi și... ce să fac?! A zis că dacă se liniștește, ne duce diseară acasă.”

Femeie: „Animalele, am lăsat totul și am venit... - Ce ați apucat să luați la dumneavoastră? - Pastilele și gata. Am încuiat și am plecat.”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență și-a trimis militarii să verifice fiecare locuință ca să nu rămână cineva în urmă. Se poartă negocieri cu cei care nu vor să plece.

Alexandru Munteanu, prefectul județului Tulcea: „Cei care nu vor să plece vor pleca pentru că o să li se explice în mod serios că nu este de glumit.”

Reporter: „Dacă ne gândim la cel mai sumbru scenariu, dacă o să explodeze, toate localitățile o să fie afectate pe o rază de câți kilometri?”

Alexandru Munteanu, prefectul județului Tulcea: „Pe o rază de 5 km.”

Tudor Cernega, primarul localității Plauru: „Ferească Dumnezeu dacă s-ar întâmpla să sară în aer.”

Reporter: „Ce o să faceți la noapte?”

Tudor Cernega, primarul localității Plauru: „Nu știm, dacă se stinge nava, fiecare pleacă înapoi, dacă nu reușesc să stingă se iau măsurile. Au evacuat și cei de la Izmail populația.”

Luni seara, de la Ceatalchioi au fost retrași inclusiv militarii.

Sistemele militare de supraveghere instalate pentru monitorizarea situației din proximitatea frontierei vor fi relocate - a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Corespondent Știrile PRO TV: „Fumul gros, dar și flăcările, se pot observa de la 5 kilometri. Acolo este nava care a luat foc și tot acolo este și localitatea Plaur. Aici sunt polițiști și jandarmi, nimeni nu are voie să treacă.”

Scenarii luate în calcul de autorități

Autoritățile au luat în calcul trei scenarii:

Primul: un rezervor cu GPL de pe petrolierul care arde poate ceda brusc, supraîncălzit de foc, și va exploda, aruncând o minge de foc însoțită de fragmente metalice și provocând o undă de șoc puternică.

Al doilea scenariu: se produce explozia unui nor de vapori de gaz - caz în care unda de șoc este mai redusă.

Scenariul cel mai bun: un incendiu de mare intensitate, în care gazul arde continuu, fără explozie.

Anca Sterpu, inginer chimist: „Arderea acestui GPL se face treptat, pe măsură ce acesta este eliberat din rezervor. În cazul în care nu ajunge sursa de foc la gaz, se pot forma niște nori de gaz inflamabili. Pericolul provine din integritatea rezervoarelor în care se găsește GPL-ul, de rupere bruscă a acestui rezervor presurizat.”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: „Calculele făcute au arătat că există posibilitatea ca explozia să aibă un impact pe o rază de aproximativ 5 kilometri.”

Nava Orinda a luat foc duminică noapte în urma unui atac rusesc cu drone asupra teritoriului ucrainean. Autoritățile române au anunțat că oamenii care au fost evacuați se vor putea întoarce acasă abia după stingerea incendiului.

