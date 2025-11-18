Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Gazul scapă prin mai multe fisuri și se aprinde imediat în aer. Astfel, cresc temerile privind o explozie devastatoare.

Autoritățile române au evacuat, luni, preventiv, două localități aflate foarte aproape de zona afectată. Oamenii au plecat în grabă, unii plângând. Inclusiv armata și-a retras forțele de acolo.

Nava Orinda, aflată sub pavilionul Turciei, a luat foc în noaptea de duminică spre luni, puțin după ora 2, lângă portul Ismail din Ucraina. Flăcări de câțiva metri au început să se ridice de la bord, în timp ce un șuierat puternic trăda scăpări de gaz prin numeroase fisuri.

Pericolul de explozie, pentru un astfel de incident, este uriaș.

Ambarcațiunea are la bord în jur de 4.000 de tone de gaz petrolier lichefiat - care, în cazul unei deflagrații - poate elibera o cantitate uriașă de energie, de circa 180 de trilioane de jouli. Înseamnă forța a peste 40.000 de tone de TNT sau echivalentul unui cutremur cu magnitudinea 5.

Petrolierul care a luat foc se află la circa 300 de metri de localitatea Plauru si 10 km de Ceatalchioi.

Amândouă au fost evacuate. 300 de oameni au fost anunțati prin mesaje RO-Alert că există un „pericol major” așa ca și-au părăsit casele, unii cu ochii în lacrimi.

Localnică: Animalele, am lăsat totul și am venit...

Reporter: Ce ați apucat să luați la dumneavostă?

Localnică: Pastilele și gata.. Am încuiat și am plecat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență și-a trimis militarii să verifice fiecare locuință ca să nu rămână cineva în urmă.

S-au purtat negocieri cu cei care nu au vrut să plece.

Reporter: Doamnă, plecați?

Localnică: Nu plecăm. Nu plec, fie ce o fi... Am avut ape mari, am avut toate posibitățile și am scăpat de toate.

Alexandru Munteanu, prefectul județului Tulcea: Cei care nu vor să plece vor pleca pentru că o să li se explice în mod serios că nu este de glumit.

Reporter: Dacă ne gândim la cel mai sumbru scenariu, dacă o să explodeze, toate localitățile o să fie afectate pe o rază de câți kilometri?

Alexandru Munteanu: Pe o raza de 5 km.

Tudor Cernega, primarul localității Plauru: „Ferească Dumnezeu dacă s-ar întâmpla să sară în aer ,dacă se stinge nava, fiecare pleacă înapoi, dacă nu reușesc să stingă se iau măsurile. Au evacuat și cei de la Ismail populația”.

De la Ceatalchioi au fost retrași inclusiv militarii.

Sistemele militare de supraveghere instalate pentru monitorizarea situației din proximitatea frontierei vor fi relocate, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Corespondent PRO TV: „Fumul gros, dar și flăcările se pot observa de la 5 kilometri. Acolo este nava care a luat foc și tot acolo este și localitate Plaur. Aici sunt polițiști și jandarmi, nimeni nu are voie să treacă”.

Autoritățile au luat în calcul trei scenarii.

Primul: un rezervor cu GPL de pe navă poate ceda brusc, supraîncălzit de foc, și va exploda, aruncând o minge de foc însoțită de fragmentente metalice și provocând o undă de șoc puternică.

În al doilea scenariu se produce explozia unui nor de vapori de gaz - caz în care unda de șoc este mai redusă.

Scenariul cel mai bun? Un incendiu de mare intensitate, în care gazul arde continuu, fără explozie.

Anca Sterpu, inginer chimist: „Arderea acestui GPL se face treptat, pe măsură ce acesta este eliberat din rezervor. În cazul în care nu ajunge sursa de foc la gaz, se pot forma niște nori de gaz inflamabili. Pericolul provine din integritatea rezervoarelor în care se găsește GPL-ul de rupere bruscă a acestui rezervor presurizat”.

Raed Arafat, șeful DSU: „Calculele făcute au arătat că există posibilitate ca explozia să aibă un impact pe o rază de aproximativ 5 kilometri”.

Nava Orinda a luat foc în urma unui atac rusesc cu drone asupra teritoriului ucrainean. Autoritățile române au anunțat că oamenii care au fost evacuați se vor putea întoarce acasă după stingerea incendiului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













