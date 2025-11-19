Incident grav în largul Scoţiei. Navă spion rusească, acuzată că a îndreptat lasere spre piloții britanici care o monitorizau

19-11-2025 | 15:42
Nava rusească cu 20.000 de tone de explozibil plutește pe teritoriul aliat. A lansat semnale SOS
Getty

Nava spion rusească Iantar a îndreptat lasere spre echipajele avioanelor britanice care o monitorizau, a declarat miercuri ministrul apărării John Healey, citat de DPA.

Marea Britanie "este gata" să răspundă, având elaborate "opţiuni militare" pentru cazul în care nava se va îndrepta în direcţia sudică, ca un avertisment adresat preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat Healey.

Nava rusă, concepută pentru culegerea de informaţii şi cartografierea cablurilor submarine esenţiale, se află în prezent în largul coastei nordice a Scoţiei, după ce pătrunse până la limita apelor teritoriale ale Regatului Unit în ultimele săptămâni.

În cadrul unei conferinţe de presă la Downing Street, ministrul Healey a declarat: "Am trimis o fregată a Royal Navy (marina regală) şi avioane RAF P-8 pentru a monitoriza şi urmări fiecare mişcare a acestei nave, în timpul căreia Iantar şi-a îndreptat laserele spre piloţii noştri".

"Acţiunea Rusiei este extrem de periculoasă. Este pentru a doua oară în acest an când nava Iantar este trimisă în apele teritoriale ale Regatului Unit", a subliniat ministrul britanic.

"Mesajul meu pentru Rusia şi pentru Putin este următorul: vă vedem. Ştim ce faceţi. Dacă Iantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiţi", i-a transmis Healey liderului rus.

Referitor la nava de recunoaştere rusă, oficialul britanic a spus că aceasta "face parte dintr-o flotă rusă concepută pentru a pune în pericol infrastructura noastră submarină şi pe cea a aliaţilor noştri".

"Nu este doar o operaţiune navală. Face parte dintr-un program rus supervizat de ceea ce ei numesc Direcţia Principală de Cercetare Oceanografică, sau GUGI, fiind concepută cu capabilităţi ce pot asigura supravegherea în timp de pace şi efectua acţiuni de sabotaj în timp de conflict", a explicat el.

În ianuarie, Iantar a fost surprinsă în timp ce se ascundea în apropierea unor cabluri submarine, atunci un submarin nuclear al Marinei Regale Britanice a supravegheat-o, transmiţându-i un avertisment.

Regatul Unit şi aliaţii ei din cadrul NATO manifestă din ce în ce mai multe îngrijorări în legătură cu riscul pe care Moscova îl reprezintă pentru cablurile offshore, conductele şi alte infrastructuri critice pentru conexiunea la internet.

Eventualele atacuri asupra cablurilor submarine ar putea provoca "perturbări catastrofale" ale sistemelor financiare şi de comunicaţii pe care se bazează britanicii, a avertizat Comitetul britanic pentru Strategia de Securitate Naţională într-un raport din septembrie.

Iantar a pătruns în zona economică exclusivă a Regatului Unit, care se extinde până la 200 de mile marine (370 de kilometri) în largul coastei, dar a ajuns până la limita apelor teritoriale ale Marii Britanii, la o distanţă de 12 mile marine (22 de kilometri) de coastă.

Se pare că incidentul cu laserul a avut loc în ultimele două săptămâni.

"Este evident că orice lucru care împiedică, perturbă sau pune în pericol piloţii de pe avioanele militare britanice este extrem de periculos", a atenţionat ministrul Healey, remarcând că "este prima dată când Iantar întreprinde o astfel de acţiune împotriva Forţelor Aeriene Regale Britanice".

"Luăm acest lucru foarte în serios. Am modificat regulile de reacţie ale marinei, astfel încât să putem urmări şi monitoriza mai îndeaproape activităţile navei Iantar atunci când se află în apele noastre teritoriale", a spus el.

"Avem opţiuni militare pregătite în cazul în care Iantar îşi va schimbă cursul. Nu le voi dezvălui, deoarece asta nu ar face decât să-l facă pe preşedintele Putin şi mai prevăzător", a adăugat ministrul britanic al apărării. 

Sursa: Agerpres

