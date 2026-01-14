Bruxelles-ul a prezentat un plan pentru a umple „cufărul de război” al Ucrainei cu miliarde de euro destinate armamentului

Comisia Europeană a prezentat miercuri detalii despre un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, menit să o salveze de la colaps financiar în timp ce continuă să lupte cu Rusia, în contextul în care ajutorul din partea SUA se diminuează.

Aproximativ o treime din fonduri vor fi utilizate pentru cheltuieli bugetare curente, iar restul vor merge către apărare — deși statele membre trebuie încă să cadă de acord în mod oficial asupra măsurii în care Ucraina va putea folosi banii pentru a cumpăra arme din afara UE. O propunere a Comisiei acordă tratament preferențial firmelor europene din domeniul apărării, dar permite Ucrainei să achiziționeze armament din afara Uniunii dacă acesta nu este disponibil imediat în Europa, scrie Politico.

Deși împrumutul este fără dobândă pentru Ucraina, se estimează că va costa contribuabilii UE între 3 și 4 miliarde de euro anual în costuri de împrumut începând din 2028. UE a recurs la acest împrumut după ce o tentativă anterioară de a folosi activele rusești înghețate și sancționate a întâmpinat opoziția Belgiei.

Împrumutul a fost agreat la nivelul UE la finele anului trecut, respectiv suma globală de atins și destinația lui. Ce a lipsit au fost „detaliile”.

Acum se duce o cursă contra cronometru pentru ca legislatorii europeni să ajungă la un acord asupra textului juridic final, care să permită deblocarea fondurilor în aprilie, moment în care resursele financiare ale Ucrainei pentru război se epuizează. Întâlniri între oficiali europeni din domeniul finanțelor și apărării sunt deja programate pentru vineri. Parlamentul European ar putea accelera procedura și adopta împrumutul chiar de săptămâna viitoare.

Pachetul de finanțare este, de asemenea, esențial pentru deblocarea unor împrumuturi suplimentare pentru Ucraina din partea Fondului Monetar Internațional. Instituția cu sediul la Washington dorește să se asigure că finanțele Kievului nu sunt suprasolicitate, pe măsură ce războiul intră în al cincilea an luna viitoare.

Cele 90 de miliarde de euro vor fi plătite pe parcursul următorilor doi ani, în condițiile în care Moscova nu dă semne că și-ar încetini ofensiva asupra Ucrainei, în pofida eforturilor conduse de SUA pentru a ajunge la un armistițiu.

„Rusia nu dă niciun semn de recul, niciun semn de remușcare, niciun semn că ar căuta pacea”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după prezentarea propunerii. „Cu toții ne dorim pace pentru Ucraina, iar pentru asta Ucraina trebuie să fie într-o poziție de forță.”

Când liderii UE au convenit asupra împrumutului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit acordul o „decizie fără precedent, care va avea impact și asupra negocierilor de pace”.

Presiunea asupra UE este amplificată de faptul că SUA, sub administrația președintelui Donald Trump, au suspendat noi ajutoare militare și financiare pentru Ucraina, lăsând Europei sarcina de a se asigura că Kievul poate continua lupta.

Odată ce textul juridic va fi aprobat, UE va contracta datorie comună pentru a finanța inițiativa, deși guvernele din Cehia, Ungaria și Slovacia au anunțat că nu vor participa la acest efort de finanțare.

Condițiile privind cheltuielile militare divizează statele UE. Parisul cere reguli stricte pentru a preveni direcționarea fondurilor către producătorii de armament din SUA, în timp ce Germania și alte țări din nordul Europei doresc să ofere Ucrainei mai multă flexibilitate în utilizarea banilor, subliniind că unele sisteme esențiale de care Ucraina are nevoie nu sunt fabricate în Europa.

Un compromis

Comisia a înaintat o propunere de compromis — consultată de POLITICO — care acordă tratament preferențial companiilor din domeniul apărării din UE, Ucraina și țările vecine, inclusiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein, fără a exclude însă achizițiile din afara Europei. Pentru a mulțumi capitalele nord-europene, propunerea permite Ucrainei să cumpere arme specializate produse în afara UE dacă acestea sunt vitale pentru apărarea împotriva forțelor ruse. Printre acestea se numără sistemele americane de rachete și apărare antiaeriană Patriot cu rază lungă de acțiune. Regulile ar putea fi relaxate și mai mult în cazurile „în care există o nevoie urgentă pentru un anumit produs de apărare” care nu poate fi livrat rapid din interiorul Europei. Potrivit proiectului, armele nu sunt considerate europene dacă peste 35% din componentele lor provin din afara continentului. Această regulă este în concordanță cu inițiativele anterioare de finanțare a apărării la nivelul UE, precum programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, bazat pe împrumuturi pentru armament. Pachetul legislativ mai include două texte juridice. Unul propune utilizarea plafonului superior de împrumut din bugetul actual pentru garantarea creditului. Celălalt vizează ajustarea Facilității pentru Ucraina, o inițiativă din 2023 care reglementează sprijinul financiar pe termen lung al UE pentru Kiev. De asemenea, Comisia va crea un nou fond pentru a acoperi costurile de împrumut înainte ca noul buget al UE să intre în vigoare în 2028.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













