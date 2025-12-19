Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

Vladimir Putin i-a comparat pe liderii europeni cu niște tâlhari, pentru că s-au gândit să folosească cele aproape 200 de miliarde de euro blocate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Ne-am angajat și ne-am ținut promisiunea. Am luat decizia de a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Cu maximă urgență, vom oferi împrumutul garantat de bugetul Uniunii Europene. Ucraina va rambursa acest împrumut doar atunci când Rusia va plăti reparații pentru război, iar Uniunea își rezervă dreptul de a folosi activele rusești imobilizate pentru a rambursa acest împrumut.”

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Această soluție s-a dovedit a fi cea mai realistă și practică pentru a se asigura că Ucraina dispune, și din 2026, de resursele necesare pentru a-și finanța efortul de război.”

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Această perspectivă pe mai mulți ani este decisivă pentru a garanta supraviețuirea Ucrainei, dar și pentru a transmite un mesaj clar și fără echivoc Moscovei.”

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Mesajul pe care îl transmitem astăzi Rusiei este limpede ca lumina zilei. În primul rând, nu v-ați atins obiectivele în Ucraina. În al doilea rând, Europa este alături de Ucraina astăzi, mâine și cât va fi nevoie. În al treilea rând, Rusia trebuie să vină la masa negocierilor într-un mod serios.”

Zelenski: Ucraina evită falimentul

Cu sprijinul primit acum, Ucraina evită intrarea în faliment, spune Volodimir Zelenski, care astăzi a vizitat Polonia. Zelenski insistă că activele ruse ar trebui să rămână „imobilizate”.

Bart De Wever, prim-ministrul Belgiei: „Ar fi fost un dezastru total. Și am fi transmis lumii mesajul că Europa nu mai poate realiza nimic, ceea ce ar fi fost, de asemenea, un dezastru strategic.”

Vladimir Putin, președintele Ucrainei: „Furtul este însușirea în secret a unei proprietăți. În cazul nostru, ei încearcă să facă asta pe față. Este jaf. Indiferent ce și cum vor fura, la un moment dat vor trebui să dea totul înapoi. Dacă nu, ne vom apăra interesele în instanțe.”

Împrumutul din partea Uniunii Europene — fără dobândă pentru Kiev — reprezintă aproximativ două treimi din suma de 137 de miliarde de euro de care se estimează că Kievul va avea nevoie în 2026 și 2027.

Banii vor fi obținuți de pe piețele de capital și garantați prin bugetul UE. Ungaria, Slovacia și Republica Cehă sunt exceptate, astfel încât celelalte 24 de state membre vor fi responsabile pentru împrumutul fără dobândă pe doi ani.

