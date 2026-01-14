Moment istoric. Pentru prima dată în ultima jumătate de secol SUA ar putea avea migrație net negativă. Ce riscuri apar

Statele Unite au înregistrat un sold migratoriu negativ în 2025 pentru prima dată în ultimii cel puţin 50 de ani, potrivit unui raport publicat marţi de Brookings Institution, transmite miercuri AFP.

Numărul persoanelor care au părăsit Statele Unite în 2025 a fost mai mare decât cel al imigranţilor care au intrat, relevă acest studiu.

"Primul an al celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump a fost marcat de schimbări radicale în politica de imigraţie, ceea ce a dus la o încetinire semnificativă a migraţiei nete către Statele Unite", au scris autorii studiului.

"Migraţia netă a fost probabil aproape de zero sau chiar negativă pe parcursul anului civil 2025, o premieră în cel puţin o jumătate de secol", indică raportul.

Fenomenul ar putea continua și în 2026

"Deşi persistă un grad ridicat de incertitudine politică, o migraţie netă negativă în 2026 este, de asemenea, probabilă", se mai arată în raport. Conform estimărilor autorilor raportului, migraţia netă către SUA ar urma să se situeze între -10.000 şi -295.000 în 2025.

Raportul explică faptul că un sold migrator negativ va avea "consecinţe importante asupra macroeconomiei" americane.

"În ultimii ani, creşterea populaţiei active născute în SUA a fost scăzută, iar aproape întreaga creştere a populaţiei active se datorează fluxurilor migratorii", aminteşte acest studiu, care menţionează că "imigranţii furnizează în acelaşi timp forţă de muncă şi generează cerere de bunuri şi de servicii".

O scădere a imigraţiei va duce la o creştere mai lentă a ocupării forţei de muncă, a PIB-ului şi a cheltuielilor de consum, au avertizat autorii raportului.

