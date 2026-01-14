Prorușii din Parlamentul de la Sofia cer ca Bulgaria să anexeze sudul Basarabiei

14-01-2026 | 18:47
prorus bulgaria
IMAGO

Partidul prorus din Parlamentul de la Sofia vrea ca Bulgaria să anexeze sudul Basarabiei, regiune din Ucraina unde trăiește o comunitate istorică bulgară. Prorușii bulgari sunt cunoscuți pentru violențele de stradă și obediența totală față de Kremlin.

 

autor
Cristian Anton

Prorușii antieuropeni din Parlamentul de la Sofia, cunoscuți pentru violențele de stradă și obediența lor totală față de Kremlin și Vladimir Putin, au cerut în mod oficial ca Bulgaria să anexeze Basarabia de Sud, o regiune din componența Ucrainei în care trăiește o comunitate istorică bulgară, scrie Novinite.

Noul sezon politic din Bulgaria a început cu o propunere frapantă și controversată din partea liderului partidului pro-rus anti-UE, Renaștere, Kostadin Kostadinov.

În timpul sesiunii de deschidere a Adunării Naționale, acesta a prezentat o viziune pentru „refondarea Bulgariei”, care include revendicări teritoriale asupra teritoriului suveran ucrainean, în special asupra Basarabiei de Sud, o regiune cu o minoritate bulgară istorică.

Astfel de afirmații, făcute în contextul războiului în desfășurare din Ucraina, contrazic direct dreptul internațional și plasează Bulgaria într-o poziție diplomatică extrem de sensibilă.

Kostadinov și-a justificat poziția folosind ceea ce el a numit argumente istorice și geopolitice.

Prorușii mai vor Macedonia de Nord și ieșirea Bulgariei din UE și NATO

Dincolo de revendicările teritoriale, Kostadinov a cerut o revizuire a participării Bulgariei la organizațiile internaționale. El a declarat că țara ar trebui să se retragă din Uniunea Europeană și NATO dacă politicile acestora nu se aliniază cu interesele naționale ale Bulgariei.

Singurul aliat adevărat al Bulgariei este poporul său”, a afirmat el de la tribuna parlamentară. De asemenea, a criticat zona euro, legând apartenența la aceasta de dificultățile economice, în ciuda avertismentelor economiștilor cu privire la riscurile izolării.

Kostadinov a invocat declinul demografic al Bulgariei, nivelurile scăzute ale veniturilor și problemele sistemice din domeniul sănătății și educației ca justificare pentru reforme radicale.

El a prezentat acești factori ca dovezi ale faptului că națiunea are nevoie de schimbări drastice, care, în opinia sa, implică revizuirea frontierelor și izolaționism.

Analiștii, însă, avertizează că astfel de mișcări ar putea agrava criza economică a țării. Kostadinov a inclus și Macedonia de Nord în ambițiile sale teritoriale, afirmând că și aceasta ar trebui returnată Bulgariei.

Ambasada Ucrainei la Sofia a numit propunerile prorușilor bulgari ”periculos de revizioniste”

Liderul „Renașterii” a subliniat obiective suplimentare, inclusiv înființarea unui tribunal specializat pentru a examina presupusele infracțiuni împotriva securității naționale și economice a Bulgariei din 1990.

Platforma partidului său, a subliniat el, solicită, de asemenea, părăsirea uniunilor internaționale care nu reușesc să servească intereselor țării.

Ambasada Ucrainei la Sofia a condamnat declarațiile lui Kostadinov, numindu-le periculos de revizioniste. Ambasada a subliniat că propunerile de modificare a frontierelor europene amintesc de unele dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei secolului XX și nu au nicio justificare legală sau națională.

Ambasada a avertizat că tolerarea unei astfel de retorici amenință securitatea și stabilitatea în Europa, citând agresiunea continuă a Rusiei ca exemplu de precauție.

Diplomații ucraineni au îndemnat, de asemenea, toți actorii politici bulgari să se abțină de la declarații care ar putea interfera cu afacerile interne ale Ucrainei sau să-i conteste integritatea teritorială, în special în timpul viitoarelor alegeri parlamentare anticipate.

De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Bulgaria, Parlament, prorusi, anexare, Basarabia,

Dată publicare: 14-01-2026 18:47

