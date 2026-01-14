Roboți de aproape doi metri, în locul agenților din trafic: China experimentează poliția rutieră cu „inteligență artificială”

14-01-2026 | 18:52
roboti china

Un oraș din sud-estul Chinei testează în aceste zile primii roboți pe post de polițiști de circulație.

Înalţi de aproape 2 metri sunt echipați cu modele AI avansate și detectează rapid greşelile.

Pentru asta folosesc o serie de camere video și senzori radar.

Sunt sincronizați cu semafoarele și știu să fluiere după șoferii care nu respectă regulile.

Autoritățile locale vor să aducă o echipă completă de roboți polițiști pe străzile orașului și fac deja schimb de experiență cu alte metropole chinezești.

armata germania, Bundeswehr
Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO

Cât despre localnici aceștia au reacționat pozitiv.

Sursa: Pro TV

