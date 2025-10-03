Bonus de 8.400 de euro pentru fiecare copil, propus într-o regiune din sudul Austriei afectată de depopulare

Austria, la fel ca majoritatea țărilor europene, se confruntă cu îmbătrânirea accelerată a populației. Prin urmare, autoritățile caută soluții ca să încurajeze natalitatea, măcar la nivel local.

Un consiliu din sudul țării a propus acordarea unui bonus, cuplurilor care aleg să procreeze. Dar și familiilor care au deja copii și hotărăsc să se mute în zonă. Propunerea vizează acordarea sumei de 8.400 de euro pentru fiecare copil.

Banii ar urma să fie împărțiți pe o perioadă de trei ani. Localitățile din zonă se confruntă cu pierderea populației, pe fondul accelerării migrației și al scăderii natalității.

Anul trecut, de pildă, într-una din așezări, s-au născut doar patru copii. Însă de zece ori mai mulți localnici în vârstă au trecut în neființă.

