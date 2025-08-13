Un copil de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră

Stiri externe
13-08-2025 | 17:56
benzinărie din Germania
Shutterstock

O familie din Offenburg, landul german Baden-Württemberg, și-a uitat copilul de 10 ani la o stație de alimentare de pe autostrada A8, în Bavaria, în timp ce se îndrepta spre Austria, în vacanță.

autor
Mihaela Ivăncică

Incidentul a avut loc lângă localitatea Holzkirchen. Potrivit poliției, băiețelul a mers la toaletă în timpul opririi, iar părinții au plecat mai departe cu fratele lui, care dormea pe bancheta din spate, fără să își dea seama că lipsește cineva din mașină, relatează publicația Tageszeitung.

După aproximativ o jumătate de oră de mers, părinții au realizat că fiul lor nu se mai afla în mașină și au alertat imediat poliția. Din fericire, băiatul se descurcase singur: a cerut ajutor angajaților stației de alimentare, care au contactat autoritățile.

Minorul a fost preluat de o patrulă de poliție și dus la secția locală, unde și-a așteptat calm părinții. Potrivit autorităților, copilul a tratat cu seninătate întreaga aventură.

Familia s-a reunit în scurt timp, iar vacanța a putut continua fără alte incidente.

Citește și
baza navala varna
Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna, la câțiva metri distanță de baza navală NATO. Reacția Bulgariei

Sursa: Tageszeitung

Etichete: germania, copil, benzinarie,

Dată publicare: 13-08-2025 17:42

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna, la câțiva metri distanță de baza navală NATO. Reacția Bulgariei
Stiri externe
Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna, la câțiva metri distanță de baza navală NATO. Reacția Bulgariei

Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO.  

Viktor Orban: ”Ucraina stă la mâna Ungariei”. Amenințarea lansată de premierul maghiar
Stiri externe
Viktor Orban: ”Ucraina stă la mâna Ungariei”. Amenințarea lansată de premierul maghiar

Viktor Orban a lansat o amenințare voalată la adresa Ucrainei, despre care a spus că stă la mâna Ungariei din punct de vedere energetic, iar dacă un stâlp ar ”cădea” sau o conductă s-ar ”rupe” pe teritoriul maghiar, atunci ”Ucraina s-ar opri”.

Mesajul furibund al Rusiei, cu două zile înaintea summitului dintre Trump şi Putin. Cererile Kremlinului rămân neschimbate
Stiri externe
Mesajul furibund al Rusiei, cu două zile înaintea summitului dintre Trump şi Putin. Cererile Kremlinului rămân neschimbate

Rusia a calificat drept „nesemnificative” consultările prin videoconferinţă prevăzute între liderii europeni şi Donald Trump pentru a încerca să-l convingă să apere interesele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri, din Alaska, cu Vladimir Putin.

Recomandări
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%
Stiri Politice
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%

În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de ”bine” și ”foarte bine”.

Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent
Stiri externe
Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”
Stiri Economice
Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice în România este unul real, subliniind faptul că „nu era aşa de greu de anticipat”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 August 2025

49:48

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12