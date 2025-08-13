Un copil de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră

O familie din Offenburg, landul german Baden-Württemberg, și-a uitat copilul de 10 ani la o stație de alimentare de pe autostrada A8, în Bavaria, în timp ce se îndrepta spre Austria, în vacanță.

Incidentul a avut loc lângă localitatea Holzkirchen. Potrivit poliției, băiețelul a mers la toaletă în timpul opririi, iar părinții au plecat mai departe cu fratele lui, care dormea pe bancheta din spate, fără să își dea seama că lipsește cineva din mașină, relatează publicația Tageszeitung.

După aproximativ o jumătate de oră de mers, părinții au realizat că fiul lor nu se mai afla în mașină și au alertat imediat poliția. Din fericire, băiatul se descurcase singur: a cerut ajutor angajaților stației de alimentare, care au contactat autoritățile.

Minorul a fost preluat de o patrulă de poliție și dus la secția locală, unde și-a așteptat calm părinții. Potrivit autorităților, copilul a tratat cu seninătate întreaga aventură.

Familia s-a reunit în scurt timp, iar vacanța a putut continua fără alte incidente.

