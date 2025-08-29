Rusia amenință Austria să nu încerce să adere la NATO. Medvedev vorbește de “măsuri de ripostă” la adresa Vienei

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat, joi, că țara sa va lua măsuri de represalii dacă Austria decide să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

„Măsuri de ripostă la amenințările militare la adresa securității țării noastre au fost luate în cazul Stockholmului și al Helsinkiului după aderarea acestora la NATO. Nimeni nu va face excepții nici pentru Austria”, a declarat Medvedev într-o postare pe rețelele de socializare.

El susține că „cursul militarist al Austriei îi distruge imaginea” de țară neutră din punct de vedere militar și de menținere a păcii.

Comentariile lui Medvedev au venit după ce ministrul austriac de Externe, Beate Meinl-Reisinger, a solicitat o dezbatere națională privind aderarea la NATO, invocând provocările în materie de securitate cu care se confruntă Europa, ca urmare a războiului în curs dintre Rusia și Ucraina, notează agenția de știri Baha.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, atât actualii, cât și foștii oficiali austrieci au început să evalueze public opțiunea unei potențiale aderări a țării la NATO, în ciuda neutralității de lungă durată a Austriei, din 1955.

Meinl-Reisinger a afirmat că „neutralitatea nu protejează (Austria) și a subliniat necesitatea unor capacități de autoapărare mai puternice și a unor parteneriate de securitate mai profunde.

„Sunt foarte deschisă la o dezbatere publică despre viitorul politicii de securitate și apărare a Austriei. Deși în prezent nu există majorități în parlament și în rândul populației pentru aderarea la NATO, o astfel de dezbatere poate fi totuși foarte fructuoasă”, a spus ea, potrivit The Kyiv Independent.

Ministrul austriac de Externe a mai afirmat că neutralitatea nu trebuie echivalată cu inacțiunea, avertizând că Austria nu își poate permite să fie naivă. „Nu putem sta cu mâinile în sân și să spunem: dacă nu facem nimic nimănui, nimeni nu ne va face nimic. Lumea s-a schimbat”, a afirmat ea.

Dezbaterea publică din Austria - țară neutră - privind o eventuală aderare la NATO, vine după recenta aderare la organizație a altor două state tradițional neutre - Suedia și Finlanda.

După invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, cele două țări au decis să renunțe la politica lor tradițională de neutralitate militară și să ceară aderarea la NATO.

