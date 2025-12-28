Lavrov: Regimul lui Zelenski şi aliaţii săi nu sunt pregătiţi pentru negocieri constructive

Lavrov
Rusia nu consideră că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi occidentali sunt pregătiţi pentru negocieri constructive, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat agenţiei TASS.

„Vedem că regimul lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi europeni nu sunt pregătiţi să se angajeze în discuţii constructive”, a spus el.

„Acest regim terorizează civilii, vizând infrastructura civilă din ţara noastră cu actele sale de sabotaj”, a remarcat ministrul rus.

Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a pleda cauza Ucrainei şi a încerca să obţină acordul preşedintelui american asupra ultimei versiuni a planului de pace care vizează încheierea a aproape patru ani de război cu Rusia.

