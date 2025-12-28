Mirabela Grădinaru: România este frumoasă datorită oamenilor. Avem nevoie de mai multă implicare şi ascultare

Stiri actuale
28-12-2025 | 07:46
Nicusor Dan și Mirabela Grădinaru
Inquam

Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, spune că a avut ocazia de a pleca din ţară, însă a refuzat.

autor
Vlad Dobrea

„Eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară”, spune ea.

„Sunt multe nuanţe în ceea ce priveşte România, dar România îmi place, pentru că am ales să rămân în România, chiar dacă au fost şi ocazii în care aş fi putut să plec. Nu neapărat gânduri, dar au fost şi ocazii în care mi s-a propus să plec, fie ca expat fie... dar am refuzat ofertele şi eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară, aşa cum a făcut tatăl lor şi au fost şi alţi tineri care s-au întors şi sper din toată inima să se întoarcă şi alţii şi să fim cât mai mulţi cei care iubesc România”, a declarat Mirabela Grădinaru într-un interviu pentru Digi 24.

Aceasta este de părere că România este „frumoasă datorită oamenilor”.

Mirabela Grădinaru consideră că România ar trebui să dezvolte „partea de comunitate şi de implicare în problemele cu care de confruntă România la nivel social”.

Citește și
papa francisc
Marile legende din lumea filmului și a muzicii care ne-au părăsit în 2025. Anul a fost marcat de pierderea Papei Francisc

„Şi să ne ascultăm mai mult unii pe ceilalţi. Am impresia că vorbim foarte mult şi ne ascultm din ce în ce mai puţin”, a completat partenera preşedintelui.

Mirabela Grădinaru a vorbit şi despre modul în care foloseşte reţelele sociale, dezvăluind că nu acordă acestora foarte mult timp, pentru că nu are, dar că o afectează unele dintre afirmaţiile pe care le găseşte acolo despre familia sa.

„Mă afectează, dar raţional îmi spun că, dacă mă las afectată, atunci nu voi schimba absolut nimic şi, pentru ca răul să prindă rădăcini, este suficient ca noi să nu facem nimic. De multe ori îmi mai vorbesc ca şi când le-aş vorbi copiilor mei, adică dacă ar veni unul dintre copii să îmi spună că nu are curaj să ridice mâna pentru că ceilalţi copii ar putea să râdă de el sau să îi pună o anumită etichetă, ce le-aş spune. Le-aş spune că în viaţă important este să încerci. Poate că nu vei reuşi să străluceşti din prima, dar cu cât vei încerca şi îţi vei depăşi limitele, cu atât vei ajunge mai aproape de a fi versiunea ta cât mai bună”, a explicat Mirabela Grădinaru.

Sursa: News.ro

Etichete: romania, tineri, Mirabela Grădinaru ,

Dată publicare: 28-12-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Marile legende din lumea filmului și a muzicii care ne-au părăsit în 2025. Anul a fost marcat de pierderea Papei Francisc
Stiri actuale
Marile legende din lumea filmului și a muzicii care ne-au părăsit în 2025. Anul a fost marcat de pierderea Papei Francisc

Nume mari, inclusiv din lumea cinematografiei, a muzicii sau a modei, ne-au părăsit anul acesta.

Cod roșu de vânt puternic în Suceava, la munte: rafale de până la 140 de km/oră. Avertizări de vreme severă în toată țara
Stiri actuale
Cod roșu de vânt puternic în Suceava, la munte: rafale de până la 140 de km/oră. Avertizări de vreme severă în toată țara

ANM a emis sâmbătă, după miezul nopții, cod roșu de vânt pentru munții din Suceava, la altitudini de peste 1.800 m, unde rafalele vor depăși 140 km/h.

 

Crimă șocantă la Sibiu: o femeie a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama, apoi i-a vândut bunurile și s-a mutat în Dubai
Stiri actuale
Crimă șocantă la Sibiu: o femeie a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama, apoi i-a vândut bunurile și s-a mutat în Dubai

O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu.

Recomandări
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago, pe tema planului de pace. Mizele Kievului și amenințările Rusiei
Stiri externe
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago, pe tema planului de pace. Mizele Kievului și amenințările Rusiei

Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a încerca să obţină sprijinul preşedintelui american pentru noua versiune a planului de pace privind războiul din Ucraina, relatează AFP.

CCR se pronunță duminică asupra legii pensiilor magistraților, contestată de ÎCCJ și avizată negativ de CSM
Stiri actuale
CCR se pronunță duminică asupra legii pensiilor magistraților, contestată de ÎCCJ și avizată negativ de CSM

Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Decembrie 2025

32:13

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28