Mirabela Grădinaru: România este frumoasă datorită oamenilor. Avem nevoie de mai multă implicare şi ascultare

„Eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară”, spune ea.

„Sunt multe nuanţe în ceea ce priveşte România, dar România îmi place, pentru că am ales să rămân în România, chiar dacă au fost şi ocazii în care aş fi putut să plec. Nu neapărat gânduri, dar au fost şi ocazii în care mi s-a propus să plec, fie ca expat fie... dar am refuzat ofertele şi eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară, aşa cum a făcut tatăl lor şi au fost şi alţi tineri care s-au întors şi sper din toată inima să se întoarcă şi alţii şi să fim cât mai mulţi cei care iubesc România”, a declarat Mirabela Grădinaru într-un interviu pentru Digi 24.

Aceasta este de părere că România este „frumoasă datorită oamenilor”.

Mirabela Grădinaru consideră că România ar trebui să dezvolte „partea de comunitate şi de implicare în problemele cu care de confruntă România la nivel social”.

„Şi să ne ascultăm mai mult unii pe ceilalţi. Am impresia că vorbim foarte mult şi ne ascultm din ce în ce mai puţin”, a completat partenera preşedintelui.

Mirabela Grădinaru a vorbit şi despre modul în care foloseşte reţelele sociale, dezvăluind că nu acordă acestora foarte mult timp, pentru că nu are, dar că o afectează unele dintre afirmaţiile pe care le găseşte acolo despre familia sa.

„Mă afectează, dar raţional îmi spun că, dacă mă las afectată, atunci nu voi schimba absolut nimic şi, pentru ca răul să prindă rădăcini, este suficient ca noi să nu facem nimic. De multe ori îmi mai vorbesc ca şi când le-aş vorbi copiilor mei, adică dacă ar veni unul dintre copii să îmi spună că nu are curaj să ridice mâna pentru că ceilalţi copii ar putea să râdă de el sau să îi pună o anumită etichetă, ce le-aş spune. Le-aş spune că în viaţă important este să încerci. Poate că nu vei reuşi să străluceşti din prima, dar cu cât vei încerca şi îţi vei depăşi limitele, cu atât vei ajunge mai aproape de a fi versiunea ta cât mai bună”, a explicat Mirabela Grădinaru.

