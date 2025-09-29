A fost prins românul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer. Fugise din țară în Austria
Un bărbat din județul Iași, dat în urmărire internațională de o lună, a fost prins în Austria. Individul este acuzat că în luna iunie și-a ucis în bătaie soția, bolnavă de cancer. Apoi a fugit din țară.
Bărbatul de 53 de ani a fost prins în orașul Salzburg, din Austria. Nu a opus rezistență în momentul în care a fost capturat de polițiștii austrieci.
Pe numele lui, Tribunalul Iași a emis un mandat european de arestare preventivă, pentru omor calificat asupra unui membru de familie. În iunie, soția lui, de 51 de ani, s-a stins într-un spital din Iași. Trecuseră două luni de când bărbatul o bătuse crunt în casa lor, pe fondul geloziei- spun procurorii. Apoi, agresorul a dispărut. Victima a fost găsită în agonie a doua zi de un consătean, care a sunat la 112. Medicii nu au putut-o salva, însă.
Acum, autoritățile fac procedurile de extrădare, pentru ca fugarul să fie adus în țară.
Dacă vă fi găsit vinovat pentru omor, suspectul riscă 25 de ani de închisoare.