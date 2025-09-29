A fost prins românul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer. Fugise din țară în Austria

Un bărbat din județul Iași, dat în urmărire internațională de o lună, a fost prins în Austria. Individul este acuzat că în luna iunie și-a ucis în bătaie soția, bolnavă de cancer. Apoi a fugit din țară.

Bărbatul de 53 de ani a fost prins în orașul Salzburg, din Austria. Nu a opus rezistență în momentul în care a fost capturat de polițiștii austrieci.

Pe numele lui, Tribunalul Iași a emis un mandat european de arestare preventivă, pentru omor calificat asupra unui membru de familie. În iunie, soția lui, de 51 de ani, s-a stins într-un spital din Iași. Trecuseră două luni de când bărbatul o bătuse crunt în casa lor, pe fondul geloziei- spun procurorii. Apoi, agresorul a dispărut. Victima a fost găsită în agonie a doua zi de un consătean, care a sunat la 112. Medicii nu au putut-o salva, însă.

Acum, autoritățile fac procedurile de extrădare, pentru ca fugarul să fie adus în țară.

Dacă vă fi găsit vinovat pentru omor, suspectul riscă 25 de ani de închisoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













