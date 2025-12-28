Marile legende din lumea filmului și a muzicii care ne-au părăsit în 2025. Anul a fost marcat de pierderea Papei Francisc

28-12-2025 | 07:54
Nume mari, inclusiv din lumea cinematografiei, a muzicii sau a modei, ne-au părăsit anul acesta.

Actori precum Robert Redford și Gene Hackman, regizorul David Lynch, ori muzicianul Ozzy Osbourne au murit, lăsând în urmă povești și capodopere care au cucerit publicul.

În această vară, Ozzy Osbourne, legendarul solist al trupei Black Sabbath, ne-a părăsit la vârsta de 76 de ani.

Britanicul a reușit să-și construiască o carieră care s-a întins pe mai bine de 5 decenii și a devenit unul dintre cei mai influenți artiști din istoria rock-ului. Personalitatea lui excentrică a depasit cu mult lumea muzicii, transformandu-l intr-un fenomen cultural.

Ozzy Osbourne a cucerit noi generatii de admiratori si datorita reality-show-ului difuzat în anii 2000 de MTV, The Osbournes. Episoadele prezentau viața lui haotică din Los Angeles alături de Sharon și doi dintre copiii lor, Kelly și Jack.

În luna februarie, actorul american Gene Hackman a fost găsit fără suflare, alături de soție, în locuința din Santa Fe. După câțiva ani în care si-a slujit tara ca pușcaș marin în Hawaii, China și Japonia, în 1951, Gene Hackman s-a stabilit la New York, unde a studiat jurnalism și producție TV. În cele din urmă, s-a intors în California natală ca sa-si urmeze visul din copilărie de a deveni actor.

Interpretările din filmele „Filiera franceză” și „Necrutatorul” i-au adus 2 premii Oscar.

Tot la începutul lui 2025 ne-a părăsit și regizorul David Lynch, creatorul serialului american „Twin Peaks”. Lynch a fost apreciat și pentru alte filme, considerate astăzi capodopere cinematografice. Printre ele - "Blue Velvet" sau "Mulholland Drive".

Iar pentru "Wild at Heart" a câștigat un Palme d'Or, la Cannes. Cineastul urma să împlinească 79 de ani.

 

Iar lumea modei a pierdut unui titan în urmă cu 3 luni. Giorgio Armani a murit la 91 de ani. „Il Signor Armani” - așa cum era numit întotdeauna cu respect și admirație de angajați și colaboratori - a creat costume care au au devenit o emblemă a eleganței și succesului.

George Clooney, Leonardo DiCaprio și Richard Gere sunt doar câțiva dintre cei care au ales ținute croite de designerul italian.

Iar la începutul aceste săptămâni, cu două zile înainte de Crăciun, s-a stins din viață Chris Rea, la 74 de ani. Legendarul artist britanic era cunoscut în special pentru ”Driving Home for Christmas” - melodia ascultată fără încetare în perioadă sărbătorilor de iarnă.

În această toamnă, Robert Redford - actorul carismatic și regizorul câștigător al unui premiu Oscar - s-a stins la 89 de ani. În "Cei mai frumoși ani", filmul din 1973, personajul său și cel al Barbarei Streissand au cucerit lumea.

Rolurile romantice precum cele din "Marele Gatsby” și "Departe de Africa” i-au adus adus renumele de cel mai fermecător actor de la Hollywood.

Lumea cinemtografiei mondiale a fost marcată în ultimele luni și de dispariția altor nume mari precum Claudia Cardinale, Michael Madsen, Hulk Hogan sau Val Kilmer.

Însă, poate cea mai marcantă dispariție din acest an a fost a Papei Francisc. În a doua zi de Paște, miliarde de creștini din întreaga lume au primit vestea tristă. Papa Francisc - al 266-lea episcop al Romei și conductor al Bisericii Catolice - a murit la vârsta de 88 de ani.

deces, artisti, papa francisc, actori

