Ce țări europene sunt dispuse să-l primească pe Putin la un summit cu Zelenski, în ciuda mandatului de arestare al CPI

Stiri externe
20-08-2025 | 11:39
zelenski putin
AFP

Elveția și Austria sunt dispuse să-l primească pe Vladimir Putin la un posibil summit cu Volodimir Zelenski, în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului rus, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit unor reguli stabilite anul trecut, Guvernul federal elveţian poate acorda ”imunitate unei persoane care este vizată de un mandat internaţional” de arestare, dacă vine ”la o conferinţă de pace şi nu din motive private”, a anunţat marţi ministrul elveţian de Externe Ignazio Cassis.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a evocat posibilitatea ca un eventual summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenskisă aibă loc în Europa, ”într-o ţară neutră, poate Elveţia”, şi a pledat în favoarea sediului european al ONU, la Geneva.

În Austria vecină, canelarul Christian Stocker a propus, la rândul său, găzduirea unei astfel de conferinţe, evoocând ”îndelungata tradiţie” în acest domeniu a Vienei, gazda multor organizaţii internaţionale, ca de exemplu OPEP, AIEA, OSCE.

Viena ar contacta Curtea Penală Internațională pentru o soluție

”Dacă negocierile au loc la Viena, vom lua contactul cu CPI”, pentru a ”clarifica problema” şi a-i ”permite preşedintelui (rus Vladimir) Putin să participe”, a anunţat marţi camcelarul austriac într-o declaraţie transmisă presei.

Preşedintele rus este vizat de un mandat de arestare emis de către CPI cu privire la un transfer ”ilegal” al unor copii ucraineni către Rusia.

Însă aceste două opţiuni ar putea să nu placă Kremlinului.

Rusia evită Elveţia, care a decis să impună Moscovei sancţiuni impuse de către Uniunea Europeană (UE) după invazia rusă la scară mare a Ucrainei în februarie 2022.

”Am amintit în mod constant această disponibilitate (de a organiza întâloniri) în contactele mele cu ministrul rus al Afacerilor Externe Serghei Lavrov, în ultimele luni”, a subliniatb şeful diplomaţiei helvetice.

Însă ”mi s-a răspuns că, de când Elveţia a adoptat sancţiunile europene, şi-au pierdut un pic apetitul” de a veni.

Ignazio Cassis a evocat un precedent recent, în timpul Adunării Uniunii Parlamentare Internaţionale, la care a particiopat preşedinta Senatului rus Valentina Matvienko.

Valentina Matvienko, o apropiată a lui Vladimir Putin, este vizată de asemenea de sanţciuni, din cauza susţinerii războiului rus.

Relaţiile Moscovei cu Viena s-au degradat, de asemene, în ultimii ani.

Austria, o ţară neutră şi membră a Uniunii Europene (UE) - dar nu şi a NATO - întreţinea anterior relaţii bune cu Rusia, mulţumită poziţiei sale de pod între blocuri, în timpul Războiului Rece.

Ultimele negocieri bilaterale ruso-ucrainene au avut loc la Istanbul, în Turcia care - în pofida faptului că face parte din NATO - este considerată mai ”amicală” cu Moscova.

Sursa: News.ro

