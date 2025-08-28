Bandă de hoți români în Austria, destructurată la Arad. Urmează decizia în cazul extrădării

28-08-2025 | 11:59
hoti ausria prinsi arad
Politia Romana

Patru bărbați din Nădab, județul Arad, suspectați de comiterea unei serii de furturi și spargeri în Austria, au fost ridicați joi dimineață de polițiștii români în baza unor mandate europene de arestare, urmând ca judecătorii să decidă asupra extrădării.

autor
Mihai Niculescu

Conform comunicatului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad, preluat de Agerpres, cei patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 41 de ani, toți din localitatea arădeană Nădab, au fost ridicați în baza unor mandate de arestare europene. Poliția a acționat după ce a primit informații prin intermediul Biroului Sirene al Centrului de Cooperare Polițienească Internațională.

Suspecții au fost preluați de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei din orașul Chișineu-Criș, într-o operațiune coordonată.

Ce au făcut în Austria

Potrivit IPJ,autoritățile din Austria au emis mandatele de arestare pentru că cei patru sunt bănuiți de comiterea a 33 de infracțiuni contra patrimoniului, pe teritoriul acestei țări".

Surse judiciare au precizat că este vorba de o grupare specializată care dădea spargeri și comitea furturi în Austria, sugerând o activitate infracțională organizată și sistematică pe teritoriul austriac.

benzinărie din Germania
Un copil de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră

Procedura de extrădare

Următoarea etapă în acest caz vizează procedura legală de extrădare. Suspecții vor fi prezentați magistraților Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, care vor analiza cererea austriecilor și vor decide dacă cei patru bărbați vor fi puși la dispoziția anchetatorilor din această.

Această procedură este reglementată de normele europene privind mandatul de arestare european, care facilitează cooperarea judiciară între statele membre UE în combaterea criminalității transfrontaliere.

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, hoți, austria, extradare,

Dată publicare: 28-08-2025 10:43

