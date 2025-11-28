Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

Segmentul de frontieră necontrolat al frontierei cu Ucraina, adică zona transnistreană, rămâne una dintre principalele vulnerabilităţi ale Republicii Moldova, a explicat Lilian Carp, deputat al partidului de guvernământ PAS.

„Principala ipoteză este că a trecut printr-un punct vamal, dar se verifică şi a doua ipoteză, care este - pe coridorul necontrolat dintre Moldova şi Ucraina”, a declarat Lilian Carp, invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

Armele, de producție rusească

Deputatul a explicat că armamentul depistat este de producţie rusească, dar este modernizat faţă de modelele din perioada sovietică. În plus, drona găsită este fabricată în 2024, nu este nouă, deci este probabil să fi fost doborâtă pe frontul ucrainean.

Atunci când s-a descoperit că armamentul găsit este de producţie rusească şi este modernizat faţă de ceea ce a fost în perioada sovietică, a existat posibilitatea de trasibilitate, ceea ce a dus către uzina din oraşul rusesc Tula şi la o perioadă de fabricaţie 2019-2021, a spus Lilian Carp.

Muniţia ar fi fost introdusă în Republica Moldova prin contrabandă, cu ajutorul unui cărăuş care făcea periodic curse cu un camion de marfă din Ucraina.

„Prima percepţie este că armamentul depistat este armament de trofeu, care a fost luat de la armata rusă de către armata ucraineană”, declarase miercuri Lilian Carp.

Joi, deputaţii PAS au blocat în Parlament iniţiativa socialiştilor de a crea o comisie specială de anchetă parlamentară care să investigheze tentativa de contrabandă cu armament din Republica Moldova dejucată de vameşii români. PAS a argumentat că subiectul a fost deja abordat în cadrul Comisiei pentru securitate naţională şi ordine publică.

Camionul cu armament, oprit de vameşii români la Albiţa, este o bilă neagră pentru guvernare, iar opoziţia profită de această lovitură de imagine, notează TV8.

Unii reprezentanţi ai opoziţiei parlamentare sunt de părere că întreaga operaţiune a fost organizată în cele mai mici detalii. „Această marfă între ghilimele periculoasă a avut liber la vamă, coridor verde, putea să treacă fără să fie observată”, a afirmat deputatul „Democraţia Acasă”, Vasile Costiuc.

„Cred că cei care stau în spatele acestui act de contrabandă cu arme nu sunt atât de nebuni, încât să intre în vamă, dotată cu scanere şi să mizeze doar pe noroc. Evident, au avut o înţelegere prealabilă, o schemă bine pusă la punct. Mai mult, aceste arme nu doar au intrat pe teritoriul ţării, dar şi au ieşit”, a arătat deputatul socialist Grigore Novac.

Camionul cu armament a fost oprit la vama Albiţa la 20 noiembrie, după ce a trecut prin vama moldovenească Leuşeni, dar vameşii de la Leuşeni au fost cei care le-au semnalat colegilor de peste Prut că încărcătura pare suspectă. În container au fost găsite 18 elemente de muniţie şi 8 muniţii complete. Mai erau un lansator sol-aer şi o dronă rusească de tip Gheran 2, dezmembrată, cu urme de doborâre, toate aduse prin contrabandă din Ucraina în Republica Moldova.

Miercuri, autorităţile moldovene au anunţat reţinerea unui bărbat care ar fi unul dintre organizatorii schemei de contrabandă. El este cercetat pentru complicitate la contrabandă.

Săptămâna trecută au fost încătuşate încă patru persoane: şoferul camionului, care a ajuns în custodia poliţiei române, şi trei persoane trimise în arest la penitenciarul 13 din Chişinău. Este vorba despre Maxim Darie, cel care ar fi comandat marfa, Veaceslav Pîrvu, şeful companiei care s-a angajat să asigure transportul containerului, şi Valeriu Braga, şeful unei companii de brokeri. Ultimii doi se declară nevinovaţi.

