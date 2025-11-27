Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani

Stiri externe
27-11-2025 | 08:12
Donald Trump
Getty

Mai mulţi republicani din Congres critică dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus pentru Ucraina, acuzând că acesta favorizează Rusia.

autor
Ioana Andreescu

Susţinătorii Ucrainei sunt îngrijoraţi că planul în 28 de puncte elaborat de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, prezentat pentru prima dată săptămâna trecută, ar putea indica faptul că administraţia Trump este dispusă să preseze Kievul să accepte un acord de pace puternic favorabil Moscovei.

„Acest aşa-numit «plan de pace» are probleme reale şi sunt foarte sceptic că va duce la pace”, a declarat vineri senatorul Roger Wicker, preşedintele republican al Comitetului pentru servicii armate al Senatului.

Aceste temeri s-au intensificat după ce Bloomberg News a relatat marţi că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu consilierul politic al preşedintelui rus Vladimir Putin, Yuri Ushakov, a spus că ar trebui să colaboreze la un plan de încetare a focului şi că Putin ar trebui să discute acest lucru direct cu Trump.

„Witkoff nu poate fi de încredere”

„Pentru cei care se opun invaziei ruse şi doresc ca Ucraina să rămână o ţară suverană şi democratică, este clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Nu poate fi de încredere pentru a conduce aceste negocieri. Ar face un agent plătit de ruşi mai puţin decât el? Ar trebui concediat”, a declarat reprezentantul republican Don Bacon pe X.

Citește și
grand canyon
SUA triplează tarifele pentru turiștii străini în parcurile naționale începând din 2026. Cât va costa un bilet

Deşi partidul lui Trump rămâne în mare parte în spatele lui, criticile din partea legislatorilor republicani sunt notabile, având în vedere recentele eşecuri ale preşedintelui, inclusiv victoriile electorale ale democraţilor din această lună şi sprijinul Congresului pentru publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind fostul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat pentru care Trump a făcut presiuni luni de zile.

Reprezentantul republican Brian Fitzpatrick a cerut o schimbare de abordare, descriind apelul de pe reţelele de socializare ca „o problemă majoră – şi unul dintre numeroasele motive pentru care aceste spectacole ridicole şi întâlniri secrete trebuie să înceteze”.

Senatorul Mitch McConnell, fostul lider republican al Senatului, a sugerat că Trump ar putea avea nevoie de noi consilieri. „Răsplătirea măcelului rus ar fi dezastruoasă pentru interesele Americii”, a declarat el într-un comunicat.

Reacţii ostile din anturajul lui Trump

Membrii cercului restrâns al lui Trump au reacţionat dur la criticile venite din partea propriilor parlamentari.

Vicepreşedintele JD Vance, fost senator republican care s-a opus ajutorului acordat Ucrainei, l-a acuzat pe McConnell că a lansat un „atac ridicol” asupra planului de a pune capăt războiului.

Fiul preşedintelui, Donald Trump Jr., a afirmat pe reţelele de socializare că McConnell era „doar amar şi se răzbuna pe tatăl meu”. Dar criticile din interiorul partidului, combinate cu recentele dificultăţi politice, ar putea indica o problemă mai amplă pentru administrație, potrivit analiştilor.

„Toate acestea sugerează că el este mult mai vulnerabil din punct de vedere politic decât a părut în ultimele nouă–zece luni”, a spus Scott Anderson, cercetător în studii de guvernanţă la Brookings Institution.

În plus, având în vedere că sondajele arată că majoritatea americanilor doresc să sprijine Ucraina în lupta împotriva invadatorilor ruşi, republicanii se îndreaptă către alegerile intermediare din 2026, când controlul asupra Congresului va fi în joc, iar mulţi candidaţi republicani din curse strânse vor trebui să atragă voturi ale independenţilor.

Unele dintre cele mai puternice critici au venit din partea republicanilor precum Bacon şi McConnell, care nu candidează pentru realegere. Anderson consideră însă că aceştia exprimă public ceea ce alţi colegi ar spune doar în discuţii private.

„Sunt atât de vocali, sunt atât de direcţi… Este aproape sigur că reflectă un mesaj care circulă în interiorul partidului”, a afirmat acesta.

Alertă la Washington. Doi militari au murit după ce au fost împușcați lângă Casa Albă. Reacția lui Donald Trump

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, SUA, donald trump, vladimir putin, pace,

Dată publicare: 27-11-2025 08:12

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Planul de pace al lui Trump se subțiază: 22 de puncte și discuții directe cu Putin săptămâna viitoare
Stiri externe
Planul de pace al lui Trump se subțiază: 22 de puncte și discuții directe cu Putin săptămâna viitoare

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 22 de puncte. El a făcut acest anunț în timp ce vorbea cu reporterii la bordul aeronavei Air Force One.

SUA triplează tarifele pentru turiștii străini în parcurile naționale începând din 2026. Cât va costa un bilet
Stiri externe
SUA triplează tarifele pentru turiștii străini în parcurile naționale începând din 2026. Cât va costa un bilet

Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump.

Un general american a reafirmat sprijinul total al SUA pentru NATO. „România este un element central al acestei alianţe”
Stiri externe
Un general american a reafirmat sprijinul total al SUA pentru NATO. „România este un element central al acestei alianţe”

Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO.

Recomandări
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Vremea
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi abundente și intensificări ale vântului în România, în perioada 26-30 noiembrie.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28