Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani

Mai mulţi republicani din Congres critică dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus pentru Ucraina, acuzând că acesta favorizează Rusia.

Susţinătorii Ucrainei sunt îngrijoraţi că planul în 28 de puncte elaborat de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, prezentat pentru prima dată săptămâna trecută, ar putea indica faptul că administraţia Trump este dispusă să preseze Kievul să accepte un acord de pace puternic favorabil Moscovei.

„Acest aşa-numit «plan de pace» are probleme reale şi sunt foarte sceptic că va duce la pace”, a declarat vineri senatorul Roger Wicker, preşedintele republican al Comitetului pentru servicii armate al Senatului.

Aceste temeri s-au intensificat după ce Bloomberg News a relatat marţi că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu consilierul politic al preşedintelui rus Vladimir Putin, Yuri Ushakov, a spus că ar trebui să colaboreze la un plan de încetare a focului şi că Putin ar trebui să discute acest lucru direct cu Trump.

„Witkoff nu poate fi de încredere”

„Pentru cei care se opun invaziei ruse şi doresc ca Ucraina să rămână o ţară suverană şi democratică, este clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Nu poate fi de încredere pentru a conduce aceste negocieri. Ar face un agent plătit de ruşi mai puţin decât el? Ar trebui concediat”, a declarat reprezentantul republican Don Bacon pe X.

Deşi partidul lui Trump rămâne în mare parte în spatele lui, criticile din partea legislatorilor republicani sunt notabile, având în vedere recentele eşecuri ale preşedintelui, inclusiv victoriile electorale ale democraţilor din această lună şi sprijinul Congresului pentru publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind fostul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat pentru care Trump a făcut presiuni luni de zile.

Reprezentantul republican Brian Fitzpatrick a cerut o schimbare de abordare, descriind apelul de pe reţelele de socializare ca „o problemă majoră – şi unul dintre numeroasele motive pentru care aceste spectacole ridicole şi întâlniri secrete trebuie să înceteze”.

Senatorul Mitch McConnell, fostul lider republican al Senatului, a sugerat că Trump ar putea avea nevoie de noi consilieri. „Răsplătirea măcelului rus ar fi dezastruoasă pentru interesele Americii”, a declarat el într-un comunicat.

Reacţii ostile din anturajul lui Trump

Membrii cercului restrâns al lui Trump au reacţionat dur la criticile venite din partea propriilor parlamentari.

Vicepreşedintele JD Vance, fost senator republican care s-a opus ajutorului acordat Ucrainei, l-a acuzat pe McConnell că a lansat un „atac ridicol” asupra planului de a pune capăt războiului.

Fiul preşedintelui, Donald Trump Jr., a afirmat pe reţelele de socializare că McConnell era „doar amar şi se răzbuna pe tatăl meu”. Dar criticile din interiorul partidului, combinate cu recentele dificultăţi politice, ar putea indica o problemă mai amplă pentru administrație, potrivit analiştilor.

„Toate acestea sugerează că el este mult mai vulnerabil din punct de vedere politic decât a părut în ultimele nouă–zece luni”, a spus Scott Anderson, cercetător în studii de guvernanţă la Brookings Institution.

În plus, având în vedere că sondajele arată că majoritatea americanilor doresc să sprijine Ucraina în lupta împotriva invadatorilor ruşi, republicanii se îndreaptă către alegerile intermediare din 2026, când controlul asupra Congresului va fi în joc, iar mulţi candidaţi republicani din curse strânse vor trebui să atragă voturi ale independenţilor.

Unele dintre cele mai puternice critici au venit din partea republicanilor precum Bacon şi McConnell, care nu candidează pentru realegere. Anderson consideră însă că aceştia exprimă public ceea ce alţi colegi ar spune doar în discuţii private.

„Sunt atât de vocali, sunt atât de direcţi… Este aproape sigur că reflectă un mesaj care circulă în interiorul partidului”, a afirmat acesta.

