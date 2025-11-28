Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova. „Să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze a Ungariei, precum şi despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters.

Orban a menţinut relaţii strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, iar Ungaria este încă în mare măsură dependentă de energia din Rusia, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a reduce dependenţa.

Premierul ungar şi-a dezvăluit planul de a se întâlni cu Putin într-un interviu video pe pagina sa de Facebook, adăugând: "Mă duc (la Moscova) să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă şi anul viitor".

Întrebat dacă eforturile de pace privind Ucraina vor fi, de asemenea, pe agendă, Orban a spus: "Cu greu putem evita acest lucru".

Kremlinul a confirmat că Putin se va întâlni cu Orban

Kremlinul a confirmat că Putin se va întâlni în cursul zilei de vineri cu Orban, conform agenţiei ruse de presă TASS.

SUA au acordat Ungariei o scutire de la sancţiuni luna aceasta pentru a utiliza petrolul şi gazele ruseşti, după ce Orban a insistat asupra unei amânări în timpul unei întâlniri amicale cu preşedintele Donald Trump la Washington.

Ungaria a semnat, de asemenea, un pact privind cooperarea în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite.

Acordul prevede ca Ungaria să cumpere combustibil nuclear şi tehnologie din SUA pentru depozitarea combustibilului uzat la o centrală nucleară construită de Rusia, cunoscută sub numele de Paks I. Compania rusă Rosatom construieşte o extensie a centralei, un proiect din 2014 care a fost amânat semnificativ.

Orban a declarat anterior că doreşte să relanseze planurile pentru un "summit de pace" la Budapesta între Trump şi Putin pe tema Ucrainei, care au fost amânate anul acesta.

Spre deosebire de majoritatea liderilor din NATO şi UE, Orban a menţinut relaţii cordiale cu Rusia, punând la îndoială logica ajutorului militar occidental pentru Kiev.

Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de ţiţei şi peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în acest an, a precizat Ministerul său de Externe într-un comunicat de vineri.

