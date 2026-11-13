„Vreau să reiterez foarte clar mesajul nostru adresat Statelor Unite: vă rog, fără surprize”, le-a declarat unor jurnalişti, în marja unui summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), la Dublin, Friedrich Merz, potrivit News.ro.

„Rămâneţi în echipa Europei şi în echipa Ucrainei şi să lucrăm împreună la o adevărată pace în Ucraina”, a cerut cancelarul german.

Şeful Guvernului de la Berlin îi transmite locatarului Casei Albe acest mesaj cu câteva zile înaintea unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la Shenzhen, în sudul Chinei, în marja căruia este prevăzută o reuniune trilaterală cu Xi Jinping şi Vladimir Putin.

Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin

În capitala Irlandei s-au adunat lideri din aproape 50 de țări europene, fără Rusia și Belarus.

Negocierile cu privire la viitorul războiului din Ucraina ocupă o mare parte a reuniunii liderilor europeni reuniți la Dublin. Emisarii lui Donald Trump au plecat din Europa cu o reușită. L-au convins pe Vladimir Putin să permită implicarea europenilor în negocierile viitoare, care sunt în curs de planificare.

La Dublin a fost prezent și președintele României, Nicușor Dan.

În cadrul reuniunii liderilor europeni de la Dublin, principalele teme de discuție au fost securitatea continentului, războiul din Ucraina și viitorul relațiilor dintre Europa și Rusia.

Rusia ar fi înaintat cereri ample în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei, printre care retragerea Finlandei din NATO și eliminarea bazelor militare ale Alianței din statele baltice.

Potrivit unui articol publicat de cotidianul german BILD și citat de agenția Anadolu, propunerile ar fi fost prezentate reprezentanților europeni în timpul discuțiilor de la Abu Dhabi. Acestea depășesc cu mult granițele Ucrainei și urmăresc instituirea a ceea ce Moscova descrie drept o „nouă ordine de securitate europeană”.