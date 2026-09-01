Continuă însă căutările în tunelurile unor hidrocentrale, unde sute de muncitori lucrau la momentul dezastrului. Ieri ar fi fost scoși în viață, potrivit autorităților nepaleze, aproape 280 de oameni. Dar alți 600 sunt blocați în subteran. Între timp, bilanțul victimelor dezastrului de la granița dintre Nepal și Tibet a ajuns la 939 de morți. Alte peste 3900 de persoane sunt date dispărute. 590 sunt cetățeni străini.

În localitatea nepaleză Trishuli, de pe malul râului cu același nume, puține clădiri mai stau în picioare.

John Sparks, corespondent Sky News: „În mod cert, acesta este unul din epicentrele acestui dezastru. Nu cred că termenul de inundații rapide face dreptate acestui fenomen. Putem spune că un tsunami terestru a devastat acest loc. Aici nu a mai rămas mare lucru. Doar noroi.” Uscat de soare, noroiul se transformă într-un fel de nisip mișcător, prin care supraviețuitorii și salvatorii se mișcă nesigur. Supraviețuitor: „Eu am supraviețuit, dar bunica mea, unchii și mătușile mele au fost luați de ape. Zece rude mi-au pierit în aceste inundații. Acum, râul trece pe unde era locuința mea.”

Anderson Cooper, corespondent CNN: „Acesta este orașul Syabru Besi. Până săptămâna trecută era un târg animat și plin de viață. Acum, din zona comercială a localității a mai rămas doar atât. Acolo unde vedeți acum un câmp de moloz existau case și afaceri care se întindeau până la râu. Întreaga zonă a fost pur și simplu ștearsă de pe fața pământului. Locul era o destinație populară pentru pelerinii hinduși și budiști, dar și pentru turiștii și alpiniștii din întreaga lume, care își începeau de aici călătoriile.”

Echipe de intervenție din China și India participă la operațiunile complexe de căutare a sutelor de muncitori despre care se crede că au rămas blocați în tunelurile unor proiecte hidroenergetice din regiune. Sunt folosite explozii controlate și excavatoare pentru a îndepărta bolovanii cât casa și noroiul care blochează intrările. Premierul nepalez anunța ieri că aproape 280 de oameni au fost salvați din aceste tuneluri.

Rudele se agață de speranță cu ultimele forțe și nu se dezlipesc de panourile pe care stau lipite pozele celor dispăruți. Unele familii au început să-și incinereze morții, conform tradiției hinduse.

Dar rămân sute de cadavre neidentificate, întrucât valurile de noroi au purtat trupurile fără viață la distanțe mari în aval. Fără loc în morgi, autoritățile au început să îngroape rămășițele în morminte temporare.

Anil Thapa, inspector, Poliția Chitwan: „În acest loc gestionăm cadavrele pentru înmormântări temporare, deoarece trupurile se descompun de la o zi la alta. Până acum am înhumat provizoriu aici 199 de persoane. Pentru ca victimele să poată fi identificate pe viitor, am prelevat probe ADN de la fiecare cadavru.”

Odată confirmată identitatea victimelor, familiile vor putea să deshumeze rămășițele pentru a le înmormânta. Viiturile devastatoare de săptămâna trecută au fost declanșate de prăbușirea unei porțiuni de ghețar, în zona înaltă a Himalayei.